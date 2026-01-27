НА ЖИВО
          БНБ: Търговците нямат право да откажат банкнота, но трябва и добросъвестност

          27 януари 2026 | 12:26
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Търговците нямат право да откажат да приемат банкноти с висок номинал. Това заявиха представители на Координационния център по Механизма за еврото във връзка със сигнали, че клиенти не са успели да направят покупки с банкнота от 200 евро.

          Георги Чанев от управление „Емисионно“ на БНБ обясни, че има регламент, който потвърждава правилото, че не може да се откаже покупка, но въвежда и принципа на „добросъвестност“:

          „Има една препоръка, която потвърждава това правило, но дава също така и всевъзможни изключения и там въвежда така нареченото „правило на добросъвестност“.

          Това означава именно, че когато искаме да платим, например с 200 банкнота едно кафе, очевидно говорим за несъразмерност. В този случай се дава възможност на търговеца да не приеме това плащане“.

          Председателят на Координационния център Владимир Иванов призова потребителите да отказват покупка, ако търговецът откаже да приеме банкнота с висок номинал.

