Търговците нямат право да откажат да приемат банкноти с висок номинал. Това заявиха представители на Координационния център по Механизма за еврото във връзка със сигнали, че клиенти не са успели да направят покупки с банкнота от 200 евро.

Георги Чанев от управление „Емисионно“ на БНБ обясни, че има регламент, който потвърждава правилото, че не може да се откаже покупка, но въвежда и принципа на „добросъвестност“:

„Има една препоръка, която потвърждава това правило, но дава също така и всевъзможни изключения и там въвежда така нареченото „правило на добросъвестност“.

Това означава именно, че когато искаме да платим, например с 200 банкнота едно кафе, очевидно говорим за несъразмерност. В този случай се дава възможност на търговеца да не приеме това плащане“.

Председателят на Координационния център Владимир Иванов призова потребителите да отказват покупка, ако търговецът откаже да приеме банкнота с висок номинал.