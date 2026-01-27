Групата на „Спаси София“ в Столичния общински съвет (СОС) предприе официални действия за смяна на ръководството на едно от ключовите общински дружества – „Софийски имоти“. Председателят на групата и общински съветник Борис Бонев обяви на брифинг в Столичната община, че внасят доклад за освобождаването на Полина Витанова от поста председател на Съвета на директорите.

Основният аргумент на формацията е свързан с липсата на легитимен мандат на настоящото управление, както и съмнения за начина, по който дружеството се ръководи. Според Бонев, ситуацията се затяга изкуствено от определени политически сили в съвета.

„Мандатът на този Съвет на директорите е изтекъл преди повече от една година, но „икономическото мнозинство“ до този момент не предприема абсолютно никакви действия за провеждането на честни конкурси за избор на ново ръководство на съответното дружество„, аргументира искането си Борис Бонев.

От „Спаси София“ настояват за незабавни действия, тъй като според тях всяко отлагане вреди на интересите на общината. Лидерът на групата отправи остри критики към професионалното поведение на настоящия ръководител, позовавайки се на нормативната уредба.

Бонев подчерта, че не бива да се чака повече, тъй като „исторически действията на г-жа Полина Витанова, дори по най-базовия принцип и смисъл на търговския закон и на общинските наредби, са огромна репутационна щета за общинското дружество“.

Вносителите на доклада призовават Общинския съвет да влезе в ролята си на принципал и да прекрати компроментираните практики. По думите на Бонев, институцията е длъжна да защити публичния имидж и законността в управлението на общинската собственост.

„Общинският съвет, като принципал на общинските дружества, не може да си позволи тези репутационни щети, извън всички други морални, законови и други нарушения, които са били извършени от Витанова„, заключи той.