НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Борис Писториус: Германия изчерпа възможностите си за подкрепа на украинската ПВО

          27 януари 2026 | 08:18 170
          Борис Писториус
          Борис Писториус
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Германия има ограничен капацитет да подкрепя противовъздушната отбрана (ПВО) на Украйна. Това заяви германският министър на отбраната Борис Писториус в Берлин след среща с литовския си колега Робертас Каунас, предава Die Zeit.

          - Реклама -

          Той заяви, че Германия вече е „направила непропорционално много“ за противовъздушната отбрана на Украйна, като по-специално е доставила повече от една трета от съществуващите ракетни системи Patriot, а също така доставя и системи IRIS-T.

          Германският министър обаче отбеляза, че това е недостатъчно, предвид значителното увеличение на руските атаки. Затова той призова съюзниците да увеличат подкрепата си за Украйна.

          „Би било добре, ако една или две други държави могат да намерят и доставят нещо друго, за да подкрепят Украйна“, посочи Писториус.

          Германия има ограничен капацитет да подкрепя противовъздушната отбрана (ПВО) на Украйна. Това заяви германският министър на отбраната Борис Писториус в Берлин след среща с литовския си колега Робертас Каунас, предава Die Zeit.

          - Реклама -

          Той заяви, че Германия вече е „направила непропорционално много“ за противовъздушната отбрана на Украйна, като по-специално е доставила повече от една трета от съществуващите ракетни системи Patriot, а също така доставя и системи IRIS-T.

          Германският министър обаче отбеляза, че това е недостатъчно, предвид значителното увеличение на руските атаки. Затова той призова съюзниците да увеличат подкрепата си за Украйна.

          „Би било добре, ако една или две други държави могат да намерят и доставят нещо друго, за да подкрепят Украйна“, посочи Писториус.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          САЩ изпращат танкове Abrams в Румъния

          Иван Христов -
          САЩ ще разположат отряд американски войски с танкове M1A2 Abrams в Румъния като част от ротационно присъствие на югоизточния фланг на НАТО. Това беше...
          Политика

          Франция направи първа законодателна крачка към забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

          Красимир Попов -
          Френските законодатели направиха първа стъпка към забрана на социалните мрежи за лица под 15 години, мярка, подкрепяна от президента Еманюел Макрон, с цел да...
          Война

          Най-малко 25 фермери убити при атаки на бойци, свързани с „Ислямска държава“, в Източно Конго

          Красимир Попов -
          Най-малко 25 фермери са били убити при нощни нападения от бойци, свързани с Ислямска държава, в североизточната част на Демократична република Конго, съобщиха местни...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions