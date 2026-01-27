Борис Писториус: Германия изчерпа възможностите си за подкрепа на украинската ПВО

Германия има ограничен капацитет да подкрепя противовъздушната отбрана (ПВО) на Украйна. Това заяви германският министър на отбраната Борис Писториус в Берлин след среща с литовския си колега Робертас Каунас, предава Die Zeit.

- Реклама -

Той заяви, че Германия вече е „направила непропорционално много“ за противовъздушната отбрана на Украйна, като по-специално е доставила повече от една трета от съществуващите ракетни системи Patriot, а също така доставя и системи IRIS-T.

Германският министър обаче отбеляза, че това е недостатъчно, предвид значителното увеличение на руските атаки. Затова той призова съюзниците да увеличат подкрепата си за Украйна.

„Би било добре, ако една или две други държави могат да намерят и доставят нещо друго, за да подкрепят Украйна“, посочи Писториус.