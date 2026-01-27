НА ЖИВО
          Броени дни до финала на плащанията в лева

          27 януари 2026 | 08:31
          Остават пет дни до окончателното приключване на разплащанията в левове. От 1 февруари плащанията ще се извършват единствено в евро, с което страната навлиза във финалния етап от въвеждането на новата валута.

          Въпреки това в магазините и търговските обекти двойното обозначаване на цените ще се запази до 8 август. В този период потребителите ще продължат да виждат стойностите както в левове, така и в евро, за да се улесни преходът и ориентацията при покупките.

          Седмица преди еврото да стане единствено разплащателно средство: Последни дни с възможност за плащане в двете валути

          За гражданите, които след неделя все още разполагат с левове в брой, е предвиден гратисен период. До края на юни обменът на левове в евро ще се извършва без такси в клоновете на търговските банки и пощенските станции. Услугата ще остане безсрочно и напълно безплатна на касите на Българска народна банка.

