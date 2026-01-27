НА ЖИВО
          Църквата почита Пренасянето на мощите на св. Йоан Златоуст

          27 януари 2026 | 10:27 170
          На 27 януари Православната църква отбелязва Пренасяне мощите на св. Йоан Златоуст – един от най-значимите светци, проповедници и богослови в историята на християнството.

          Св. Йоан Златоуст е роден през 349 г. и умира през 407 г. Той остава в историята с прозвището си „Златоуст“ заради изключителния си ораторски дар и дълбоките си богословски трудове. В продължение на шест години и шест месеца е архиепископ на Константинопол, а три години и три месеца прекарва в заточение.

          Светецът умира на около 60-годишна възраст, по време на второто си заточение, на 14 септември 407 г., като последните му думи са: „Слава Богу за всичко!“. Заради големия Господски празник Кръстовден, който също се чества на 14 септември, паметта на св. Йоан Златоуст се отбелязва на 13 ноември. Той е канонизиран за светец през 438 г.

          На 27 януари Църквата възпоменава деня, в който през 438 година светите му мощи били пренесени от Кострама в Константинопол (днешен Истанбул). Църковното предание разказва, че когато император Теодосий II изпратил пратеници със заповед да донесат мощите, те станали толкова тежки, че не могли да ги помръднат. Осъзнал грешката си, императорът изпратил писмо до светеца като към жива личност със смирена молба да се завърне в престолния град, и едва тогава мощите били повдигнати.

          Светите мощи били пренесени със специален царски кораб и посрещнати с големи почести в Константинопол. Първоначално били положени в църквата „Свети апостол Тома“, а по-късно – в храма „Света Ирина“, известен и като църквата на Христовия мир. Когато отворили раклата, тялото на светеца било намерено нетленно, благоухаещо и сияещо от красота, а при мощите му станали множество чудеса на изцеление.

          Преданието разказва още, че императорът свалил багреницата си, паднал върху гърдите на светеца и със сълзи молел прошка за родителите си, които изпратили Йоан Златоуст на заточение и му причинили страдания.

          По време на Латинската империя мощите били пренесени в Рим, в катедралата „Свети Петър“. Днес частици от светите мощи се съхраняват в седалището на Вселенската патриаршия в Истанбул, в църквата „Свети Георги“. Те били върнати на Константинополската патриаршия от Папа Йоан Павел II на 27 ноември 2004 г., заедно с мощите на Св. Григорий Богослов.

          В България също има храмове, посветени на св. Йоан Златоуст. Сред тях са църквата в благоевградското село Дебочица и параклисът в двора на Българското национално радио в София.

