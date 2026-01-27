Частично възстановяват движението на трамвай № 8 до ж.к. „Люлин“

От 28 януари 2026 г. се възстановява частично движението на трамвайна линия № 8 до ж.к. „Люлин“, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Трамвайна линия № 8 ще се движи от ж.к. „Люлин 5“ по досегашния си маршрут до кръстовището на бул. „Вардар“ и бул. „Александър Стамболийски“, след което ще продължава по бул. „Александър Стамболийски“ по маршрута на трамвайна линия № 10 до ж.к. „Западен парк“.

Мотрисите ще спират на всички съществуващи спирки в променения участък. Разкрива се и временна спирка на бул. „Вардар“, разположена на около 30 метра от бул. „Александър Стамболийски“ в посока ж.к. „Западен парк“.

Промяна има и в маршрута на трамвайна линия № 10, която ще се движи от метростанция „Витоша“ до кръстовището на бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Константин Величков“, след което ще завива надясно по бул. „Константин Величков“ и ще продължава по маршрута на трамвайна линия № 3 до гара „Захарна фабрика“, в двете посоки. Трамваите по линия № 10 ще обслужват всички съществуващи спирки в променения участък.

В зоната на ремонта по бул. „Александър Стамболийски“ трамваите ще се движат с ограничена скорост до 15 км/ч.

Промени се въвеждат и за ученическа автобусна линия У1. В посока 32 СУ „Св. Климент Охридски“ автобусите ще се движат от „Балканкар“ АД по действащия маршрут до кръстовището на бул. „Вардар“ и ул. „Алеко Туранджа“, след което ще продължават направо по бул. „Вардар“ и от кръстовището с бул. „Александър Стамболийски“ ще се включват обратно по маршрута си.

В този участък автобусите ще спират на спирка с код 0296 „Бул. Вардар“, която обслужва и автобусна линия № 77 в посока бул. „Александър Стамболийски“.

Закриват се следните спирки:

– спирка с код 6659 „Бул. Вардар“ на ул. „Алеко Туранджа“;

– спирка с код 6660 „Първа АГ болница „Св. София“ на ул. „Алеко Туранджа“;

– спирка с код 6608 „10-ти ДКЦ“ на бул. „Александър Стамболийски“.

Остава в сила забраната за движение на пътни превозни средства по бул. „Александър Стамболийски“ в участъка между ул. „Антон“ и бул. „Константин Величков“. Ремонтът на булеварда е временно преустановен заради неблагоприятни метеорологични условия, като се предвижда да бъде завършен своевременно с подобряване на времето.