НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:43 На второ четене: Правната комисия прие изменения, свързани със закриването на КПК14:25 НЕОФИЦИАЛНО: Вижте кой вероятно ще стане служебен премиер и кой – вътрешен министър13:12 ОФИЦИАЛНО: Асен Василев обяви ще има ли коалиция с Радев11:38 Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)11:11 Илияна Йотова прие Рая Назарян на „Дондуков 2“ (ВИДЕО)10:11 Днес е Международният ден в памет на жертвите на Холокоста09:34 Тир се вряза в чакащи камиони край „Капитан Андреево“, шофьорът загина
          НачалоВойна

          Четири жертви и над 20 ранени при руски атаки в Украйна

          27 януари 2026 | 14:34 180
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Руски сили убиха четирима души и раниха над 20 други, сред които две деца и бременна жена, при поредица от отделни атаки в Украйна, съобщи АФП.

          - Реклама -

          Президентът Володимир Зеленски заяви, че поредните бомбардировки подкопават усилията за мир и призова съюзниците на Киев да засилят натиска върху Москва за прекратяване на войната, която продължава вече близо четири години.

          „Всеки подобен руски удар вреди на продължаващата дипломация и омаловажава усилията на партньорите, които помагат да се сложи край на тази война“, подчерта Зеленски.

          В град Славянск (Донецка област) са загинали двама души на 45 и 48 години, а 20-годишният им син е оцелял при атаката, съобщи БНР. Районът е сред териториите, които Кремъл смята за свои.

          Междувременно дронова атака уби един човек и рани поне 23 души в южния град Одеса. При отделен удар с дрон в Запорожка област е загинал 58-годишен мъж.

          Украинските власти продължават да оценяват щетите и броя на пострадалите, докато международните партньори следят развитието на ситуацията и призовават за деескалация.

          Руски сили убиха четирима души и раниха над 20 други, сред които две деца и бременна жена, при поредица от отделни атаки в Украйна, съобщи АФП.

          - Реклама -

          Президентът Володимир Зеленски заяви, че поредните бомбардировки подкопават усилията за мир и призова съюзниците на Киев да засилят натиска върху Москва за прекратяване на войната, която продължава вече близо четири години.

          „Всеки подобен руски удар вреди на продължаващата дипломация и омаловажава усилията на партньорите, които помагат да се сложи край на тази война“, подчерта Зеленски.

          В град Славянск (Донецка област) са загинали двама души на 45 и 48 години, а 20-годишният им син е оцелял при атаката, съобщи БНР. Районът е сред териториите, които Кремъл смята за свои.

          Междувременно дронова атака уби един човек и рани поне 23 души в южния град Одеса. При отделен удар с дрон в Запорожка област е загинал 58-годишен мъж.

          Украинските власти продължават да оценяват щетите и броя на пострадалите, докато международните партньори следят развитието на ситуацията и призовават за деескалация.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Джефри Сакс: Нито Зеленски, нито Европа имат стратегия, те просто продължават кръвопролитията

          Никола Павлов -
          Нито украинският президент Володимир Зеленски, нито европейските му партньори разполагат с реалистична стратегия за изход от войната в Украйна, а вместо това продължават конфликта,...
          Политика

          ЕС готви санкции срещу Иранската революционна гвардия заради репресиите и помощта за Русия

          Георги Петров -
          Европейският съюз подготвя приемането на първи пакет от санкции, насочени директно срещу висши представители на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция на Иран. Мерките...
          Политика

          Китай обеща пълна подкрепа за Куба след заплахите на САЩ и удара срещу Мадуро

          Георги Петров -
          Китай официално обеща да предостави на Куба „подкрепа и помощ“ в отговор на ескалиращото напрежение и повтарящите се заплахи от страна на Съединените щати....
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions