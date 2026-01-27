Четири жертви и над 20 ранени при руски атаки в Украйна

Руски сили убиха четирима души и раниха над 20 други, сред които две деца и бременна жена, при поредица от отделни атаки в Украйна, съобщи АФП.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че поредните бомбардировки подкопават усилията за мир и призова съюзниците на Киев да засилят натиска върху Москва за прекратяване на войната, която продължава вече близо четири години.

„Всеки подобен руски удар вреди на продължаващата дипломация и омаловажава усилията на партньорите, които помагат да се сложи край на тази война“, подчерта Зеленски.

В град Славянск (Донецка област) са загинали двама души на 45 и 48 години, а 20-годишният им син е оцелял при атаката, съобщи БНР. Районът е сред териториите, които Кремъл смята за свои.

Междувременно дронова атака уби един човек и рани поне 23 души в южния град Одеса. При отделен удар с дрон в Запорожка област е загинал 58-годишен мъж.

Украинските власти продължават да оценяват щетите и броя на пострадалите, докато международните партньори следят развитието на ситуацията и призовават за деескалация.