CNN: ЦРУ иска да се настани трайно във Венецуела

Централното разузнавателно управление на САЩ работи дискретно за установяване на постоянно американско присъствие във Венецуела, с цел да влияе върху бъдещето на страната в съответствие с плановете на текущия президент на САЩ Доналд Тръмп, съобщи CNN, позовавайки се на източници, запознати с мисията.

- Реклама -

По информация на медията инициативата е планирана съвместно от американските разузнавателни агенции и Държавния департамент, като дискусиите са били съсредоточени върху формата и обхвата на американското присъствие – както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Според CNN тези разговори са се активизирали след ареста на бившия венецуелски президент Николас Мадуро в началото на януари, когато срещу него бяха повдигнати обвинения в Ню Йорк. На този фон администрацията на Тръмп разглежда ЦРУ като ключов инструмент за повторното позициониране на САЩ във Венецуела, предвид политическия преход и нестабилната среда за сигурност в страната.

Въпреки че Държавният департамент на САЩ ще запази формалното дипломатическо присъствие в дългосрочен план, източници твърдят, че ЦРУ ще играе водеща роля в началната фаза.

„Държавата налага позицията си, но ЦРУ реално упражнява влиянието“, казва източник пред CNN.

Сред краткосрочните цели на агенцията са изграждане на канали за контакт, подобряване на отношенията с местното население и създаване на системи за сигурност, които да подготвят почвата за по-широки дипломатически инициативи.

Според информацията американските служители първоначално могат да оперират от анекс на ЦРУ, още преди откриването на официално американско посолство. Това би позволило неформални контакти както с представители на различни фракции във венецуелската власт, така и с опозиционни фигури.

„Създаването на анекс е приоритет номер едно. Той позволява разговори с венецуелското разузнаване, които дипломатите не могат да водят“, заявява бивш служител на американското правителство.

CNN разкрива още, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е бил първият високопоставен представител на администрацията на Тръмп, посетил Венецуела след операцията срещу Мадуро. По време на визитата си той се е срещнал с изпълняващата длъжността президент Делси Родригес и с военни лидери.

Американската медия твърди, че служители на ЦРУ са присъствали във Венецуела още месеци преди операцията срещу Мадуро. Миналия август агенцията тайно е разположила малък екип, чиято задача е била да проследява моделите, местоположението и движенията на Мадуро.

Сред агентите е имало и източник, работещ във венецуелското правителство, който е помогнал на САЩ да установят местонахождението му преди залавянето, посочва CNN.

Разкритията подчертават дълбокото ангажиране на американските разузнавателни служби във Венецуела и очертават стратегия, при която разузнаването изпреварва официалната дипломация в опит да оформи политическото бъдеще на страната.