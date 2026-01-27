НА ЖИВО
          14:48 От последните минути: Йотова обяви как продължават консултациите14:43 На второ четене: Правната комисия прие изменения, свързани със закриването на КПК14:25 НЕОФИЦИАЛНО: Вижте кой вероятно ще стане служебен премиер и кой – вътрешен министър13:12 ОФИЦИАЛНО: Асен Василев обяви ще има ли коалиция с Радев11:38 Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)11:11 Илияна Йотова прие Рая Назарян на „Дондуков 2" (ВИДЕО)10:11 Днес е Международният ден в памет на жертвите на Холокоста09:34 Тир се вряза в чакащи камиони край „Капитан Андреево", шофьорът загина
          CNN: ЦРУ иска да се настани трайно във Венецуела

          27 януари 2026 | 15:26
          Централното разузнавателно управление на САЩ работи дискретно за установяване на постоянно американско присъствие във Венецуела, с цел да влияе върху бъдещето на страната в съответствие с плановете на текущия президент на САЩ Доналд Тръмп, съобщи CNN, позовавайки се на източници, запознати с мисията.

          По информация на медията инициативата е планирана съвместно от американските разузнавателни агенции и Държавния департамент, като дискусиите са били съсредоточени върху формата и обхвата на американското присъствие – както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

          Според CNN тези разговори са се активизирали след ареста на бившия венецуелски президент Николас Мадуро в началото на януари, когато срещу него бяха повдигнати обвинения в Ню Йорк. На този фон администрацията на Тръмп разглежда ЦРУ като ключов инструмент за повторното позициониране на САЩ във Венецуела, предвид политическия преход и нестабилната среда за сигурност в страната.

          Въпреки че Държавният департамент на САЩ ще запази формалното дипломатическо присъствие в дългосрочен план, източници твърдят, че ЦРУ ще играе водеща роля в началната фаза.

          „Държавата налага позицията си, но ЦРУ реално упражнява влиянието“, казва източник пред CNN.

          Сред краткосрочните цели на агенцията са изграждане на канали за контакт, подобряване на отношенията с местното население и създаване на системи за сигурност, които да подготвят почвата за по-широки дипломатически инициативи.

          Според информацията американските служители първоначално могат да оперират от анекс на ЦРУ, още преди откриването на официално американско посолство. Това би позволило неформални контакти както с представители на различни фракции във венецуелската власт, така и с опозиционни фигури.

          „Създаването на анекс е приоритет номер едно. Той позволява разговори с венецуелското разузнаване, които дипломатите не могат да водят“, заявява бивш служител на американското правителство.

          CNN разкрива още, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е бил първият високопоставен представител на администрацията на Тръмп, посетил Венецуела след операцията срещу Мадуро. По време на визитата си той се е срещнал с изпълняващата длъжността президент Делси Родригес и с военни лидери.

          Американската медия твърди, че служители на ЦРУ са присъствали във Венецуела още месеци преди операцията срещу Мадуро. Миналия август агенцията тайно е разположила малък екип, чиято задача е била да проследява моделите, местоположението и движенията на Мадуро.

          Сред агентите е имало и източник, работещ във венецуелското правителство, който е помогнал на САЩ да установят местонахождението му преди залавянето, посочва CNN.

          Разкритията подчертават дълбокото ангажиране на американските разузнавателни служби във Венецуела и очертават стратегия, при която разузнаването изпреварва официалната дипломация в опит да оформи политическото бъдеще на страната.

