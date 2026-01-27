НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:48 От последните минути: Йотова обяви как продължават консултациите14:43 На второ четене: Правната комисия прие изменения, свързани със закриването на КПК14:25 НЕОФИЦИАЛНО: Вижте кой вероятно ще стане служебен премиер и кой – вътрешен министър13:12 ОФИЦИАЛНО: Асен Василев обяви ще има ли коалиция с Радев11:38 Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)11:11 Илияна Йотова прие Рая Назарян на „Дондуков 2“ (ВИДЕО)10:11 Днес е Международният ден в памет на жертвите на Холокоста09:34 Тир се вряза в чакащи камиони край „Капитан Андреево“, шофьорът загина
          НачалоБългарияПолитика

          „Да, България“ иска Сметната палата да провери бонусите в министерствата и съдебната власт

          27 януари 2026 | 15:29 340
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Политическото ръководство на „Да, България“ внесе предложение в Народното събрание, с което настоява Сметната палата да извърши задълбочена проверка на механизмите за определяне и изплащане на бонуси в държавната администрация. Искането, отправено от депутатите от коалицията ПП-ДБ в 51-ото Народно събрание, включва и пълен преглед на възнагражденията в съдебната система.

          - Реклама -

          Настояването е проверката да бъде реализирана чрез два одита на изпълнението на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата. Според вносителите, настоящият фокус на контролния орган е неефективен и пропуска институциите, където се разпределят най-големите допълнителни материални стимули.

          Депутатът Ивайло Мирчев изрази остра критика към начина, по който функционират държавните контролни органи в момента.

          „Години наред корупционният модел „Борисов-Пеевски“ системно и последователно превърна някои от институциите в машини за репресии и своеобразни бухалки, а други – в имитационни институции. Формално те работят според правомощията и функциите си, но реално просто разходват десетки милиони без полза за обществото“, заявява Ивайло Мирчев.

          От „Да, България“ посочват конкретен парадокс в дейността на Сметната палата. Въпреки че институцията е обявила за приоритет проверките за законност при допълнителното материално стимулиране (ДМС) в публичния сектор, избраните обекти за одит са структури с малък финансов обем. Сред тях са Министерството на културата, Министерството на спорта, Комисията за защита на потребителите и седем средни училища в Южна България.

          Според Мирчев е недопустимо да се проверяват училища, докато огромните бонуси в ключови агенции и съдебната власт остават скрити от обществото.

          „В тези училища изплатените бонуси за година на учителите едва ли надвишават бонусите изплатени само на председателя и зам. председателите на Сметната палата. Мое скорошно проучване установи шампионите по ДМС в публичния сектор – Агенция за социално подпомагане, АПИ, Главна инспекция по труда и Държавен фонд „Земеделие“. Освен това, най-значителен е размерът на изплатените бонуси в съдебната система – ВСС, прокуратурата, които също остават извън обхвата на планираните одити“, подчертава Мирчев.

          Позицията на политическата сила е, че с подобен подход държавата пилее милиони за одити с ниска обществена стойност, вместо да контролира големите парични потоци. Мирчев обръща внимание и на критериите, по които се избират обектите за проверка, като съзира риск от политическо влияние.

          „Изборът на обекти за одит на изпълнението очевидно и неслучайно обхваща сравнително незначителни организации, вместо ключови институции с висок финансов и обществен риск. Международните стандарти изискват Сметната палата да определя одитната си програма сама и без външно влияние. В критериите за оценка при одитите на изпълнението обаче изрично е включен подкритерий „приоритети на правителството“. Тези приоритети трябва да са обект на одит, а не критерий за избор на одит. Създава се впечатление и реална възможност за определяне на одитите според политическия дневен ред, което противоречи на принципа на институционална независимост“, заключва Мирчев.

          Политическото ръководство на „Да, България“ внесе предложение в Народното събрание, с което настоява Сметната палата да извърши задълбочена проверка на механизмите за определяне и изплащане на бонуси в държавната администрация. Искането, отправено от депутатите от коалицията ПП-ДБ в 51-ото Народно събрание, включва и пълен преглед на възнагражденията в съдебната система.

          - Реклама -

          Настояването е проверката да бъде реализирана чрез два одита на изпълнението на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата. Според вносителите, настоящият фокус на контролния орган е неефективен и пропуска институциите, където се разпределят най-големите допълнителни материални стимули.

          Депутатът Ивайло Мирчев изрази остра критика към начина, по който функционират държавните контролни органи в момента.

          „Години наред корупционният модел „Борисов-Пеевски“ системно и последователно превърна някои от институциите в машини за репресии и своеобразни бухалки, а други – в имитационни институции. Формално те работят според правомощията и функциите си, но реално просто разходват десетки милиони без полза за обществото“, заявява Ивайло Мирчев.

          От „Да, България“ посочват конкретен парадокс в дейността на Сметната палата. Въпреки че институцията е обявила за приоритет проверките за законност при допълнителното материално стимулиране (ДМС) в публичния сектор, избраните обекти за одит са структури с малък финансов обем. Сред тях са Министерството на културата, Министерството на спорта, Комисията за защита на потребителите и седем средни училища в Южна България.

          Според Мирчев е недопустимо да се проверяват училища, докато огромните бонуси в ключови агенции и съдебната власт остават скрити от обществото.

          „В тези училища изплатените бонуси за година на учителите едва ли надвишават бонусите изплатени само на председателя и зам. председателите на Сметната палата. Мое скорошно проучване установи шампионите по ДМС в публичния сектор – Агенция за социално подпомагане, АПИ, Главна инспекция по труда и Държавен фонд „Земеделие“. Освен това, най-значителен е размерът на изплатените бонуси в съдебната система – ВСС, прокуратурата, които също остават извън обхвата на планираните одити“, подчертава Мирчев.

          Позицията на политическата сила е, че с подобен подход държавата пилее милиони за одити с ниска обществена стойност, вместо да контролира големите парични потоци. Мирчев обръща внимание и на критериите, по които се избират обектите за проверка, като съзира риск от политическо влияние.

          „Изборът на обекти за одит на изпълнението очевидно и неслучайно обхваща сравнително незначителни организации, вместо ключови институции с висок финансов и обществен риск. Международните стандарти изискват Сметната палата да определя одитната си програма сама и без външно влияние. В критериите за оценка при одитите на изпълнението обаче изрично е включен подкритерий „приоритети на правителството“. Тези приоритети трябва да са обект на одит, а не критерий за избор на одит. Създава се впечатление и реална възможност за определяне на одитите според политическия дневен ред, което противоречи на принципа на институционална независимост“, заключва Мирчев.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Стефан Софиянски посочи Димитър Радев за най-подходящ служебен премиер

          Екип Евроком -
          България запазва своята ясна европейска ориентация въпреки настоящата политическа нестабилност и не се намира на геополитически кръстопът. Тази теза защити бившият служебен министър-председател и...
          Политика

          Румен Радев обсъди подводен дигитален коридор през Черно море

          Георги Петров -
          Президентът (2017-2026) Румен Радев проведе днес среща с представители на компаниите – ключови инвеститори в проекта Kardesa, който предвижда изграждането на система от оптични...
          Крими

          МВР засече 25 пияни и 4 дрогирани шофьори за ден

          Пламена Ганева -
          При специализирана полицейска операция за контрол по Закона за движението по пътищата служители на Министерство на вътрешните работи са установили 25 водачи, управлявали след...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions