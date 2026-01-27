Държавата пласира нов 5-годишен дълг за 150 млн. евро

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 5-годишни ДЦК, деноминирана в евро, с падеж на 28-и януари 2031 г. и годишен лихвен купон от 2,75%.

- Реклама -

На проведения в понеделник ауцион бяха пласирани държавни ценни книжа за 150 млн. евро при среднопретеглена годишна доходност в размер на 2,94%, съобщава финансовото министерство.

Общият размер на подадените поръчки по време на аукциона достигна 224,37 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 1,50 пункта.

Отчетеният лихвен спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 49 базисни точки (лихвата по българските книжа е с 0,49% по-висока от тази по германски книжа).

Седмица по-рано бяха емитирани нови 2-годишни книжа, като беше постигната среднопретеглена доходност е 2,33%.