Днес е Международният ден в памет на жертвите на Холокоста

На 27 януари се отбелязва Международният ден за възпоменание на жертвите на Холокоста – дата, избрана неслучайно заради едно от най-емблематичните събития в историята на Втората световна война.

На 27 януари 1945 г. Съветската армия освобождава нацисткия концентрационен лагер Аушвиц в окупираната от нацистка Германия Полша. В лагера са открити едва няколко хиляди оцелели, изтощени до крайност хора, които дълго време не вярвали, че палачите им наистина са си тръгнали.

Символът на нацисткия геноцид

Аушвиц остава най-мрачният символ на Холокоста – системното унищожение на европейските евреи, осъществено от нацисткия режим. Лагерът е в центъра на т.нар. окончателно „решение на еврейския въпрос“, провеждано от Третия райх.

В продължение на четири години и половина в комплекса Аушвиц са убити около 1,1 милиона души, като по-голямата част от тях са евреи. Хората са депортирани от цяла Европа и унищожавани в газови камери, изтощавани от глад и принудителен труд до смърт или използвани в жестоки медицински експерименти.

Над 6 милиона жертви в Европа

Холокостът довежда до унищожаването на близо 6 милиона евреи – почти цялото еврейско население на Европа по онова време. Освен тях нацистките лагери са използвани и за репресии срещу други групи – политически опоненти, роми, славяни, хомосексуални, хора с психически и физически увреждания, както и членове на религиозни общности като „Свидетели на Йехова“ и християнски духовници, отказали да проповядват расовата идеология на нацизма.

Опит за заличаване на следите

В края на 1944 г., с настъплението на съветските войски, германските власти нареждат спиране на убийствата в газовите камери. В същото време започва масово изнасяне на откраднатите от затворниците вещи към Германия.

Решени да прикрият престъпленията си, нацистите принуждават около 56 000 затворници да тръгнат на т.нар. „походи на смъртта“ към други лагери като Берген-Белзен, Дахау и Заксенхаузен. Онези, които били твърде слаби, за да вървят, били оставени в Аушвиц, а падналите по пътя – разстрелвани.

Ден на памет и отговорност

Когато Червената армия влиза в лагера, войниците откриват стотици хиляди дрехи и няколко тона човешка коса – мълчаливи доказателства за мащаба на извършеното престъпление. По-късно мнозина от тях разказват, че е трябвало да убеждават оцелелите, че нацистите наистина са напуснали лагера.

През 2005 г. Организацията на обединените нации официално обявява 27 януари за Международен ден за възпоменание на жертвите на Холокоста, за да напомня на света за цената на омразата, расизма и безнаказаното насилие.