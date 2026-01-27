Доц. Касабов: България няма място в съвет, целящ размиване на отговорност за военни престъпления

България не бива да участва в структури, които на практика водят до размиване на отговорността за тежки военни престъпления. Това заяви пред БНР доц. Огнян Касабов, преподавател във Философския факултет на Софийски университет.
Изказването му идва в навечерието на граждански протест пред новата сграда на Народното събрание, насочен срещу участието на България в т.нар. Съвет за мир, основан от текущия президент на САЩ Доналд Тръмп.
По думите на доц. Касабов, очакванията за протеста са за сериозен обществен отзвук.
Според него участието на България в подобен съвет противоречи на конституционния принцип, според който страната ни следва да действа за установяване на справедлив международен ред.
Доц. Касабов отправи сериозни критики към самата структура на Съвета за мир, като заяви, че той създава паралелни международни механизми и концентрира власт по авторитарен начин.
Касабов изтъкна, че освен правни, съществуват и сериозни морални и политически аргументи срещу участието на България, особено предвид контекста на войната в Газа, в който е създаден съветът.
Той уточни и ролята на Николай Младенов, като подчерта, че той не представлява официално българската държава, а участва в лично професионално качество на дипломат от кариерата.
В по-широк международен контекст доц. Касабов коментира и действията на американските силови структури, като предупреди за рисковете от прекомерно овластяване.
Според доц. Касабов, независимо от състава на следващия парламент, партиите, които подкрепят ратификация на подобно участие, биха си навлекли сериозен обществен и политически негатив.