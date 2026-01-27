НА ЖИВО
          Доц. Киселова: Парламентарната форма на управление е без алтернатива

          27 януари 2026 | 09:18
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Президентът Илияна Йотова трябва да покаже стил и класа при сформирането на служебния кабинет“. Това заяви пред БТВ бившият председател на НС доц. Наталия Киселова.

          „Кога ще бъдат изборите зависи от президента Йотова, като разбира се, това ще бъде предпоставено от това кога ще бъде съставено служебно правителство. Процедурата е доста по-тромава.“

          „Единственото, което за мен в момента е любопитно, какво г-н Радев влага в понятието „нов обществен договор“. Тъй като го чухме и от г-н Костадинов, е добре да се каже нова конституция ли означава? Мисля, че на БСП й отива да каже, че парламентарната форма на управление в момента е без алтернативна“, допълни тя.

          И допълни, че не е имала разговори да се включи в проекта на Радев.

          На въпрос дали ще бъде в листите на БСП, Киселова призова първо да мине конгресът на 7 и 8 февруари.

          И се обърна към Рая Назарян, която предварително обяви, че няма да стане служебен премиер: „Когато участваш в промените е редно след това да си от първите, които ги прилагат“, напомняйки, че Назарян е сред вносителите на конституционните промени, с които беше въведена „домовата книга“, измежду които президентът може да избира службен министър-председател и сред които е шефът на Народното събрание.

