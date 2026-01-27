НА ЖИВО
          Инциденти

          Два влака се удариха в Старозагорско

          27 януари 2026 | 11:05 1500
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Два влака се удариха в Старозагорско, съобщиха от полицията.

          Инцидентът е станал на 26 януари на територията на стопански обект в землището на Гълъбово.

          Установиено е, че е настъпил удар между две влакови композиции съставени от локомотив с вагони тип „гондола“ – за превозване на товари, като едната била управлявана от 53-годишен машинист, а другата от 50-годишен машинист.

          Няма пострадали хора. Мъжете са тествани за алкохол, отчетени са отрицателни резултати. Причинени са материални щети.

          По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.

