27 януари 2026 | 11:05
150
Два влака се удариха в Старозагорско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 26 януари на територията на стопански обект в землището на Гълъбово.
Установиено е, че е настъпил удар между две влакови композиции съставени от локомотив с вагони тип „гондола“ – за превозване на товари, като едната била управлявана от 53-годишен машинист, а другата от 50-годишен машинист.
Няма пострадали хора. Мъжете са тествани за алкохол, отчетени са отрицателни резултати. Причинени са материални щети.
По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.
