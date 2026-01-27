НА ЖИВО
      вторник, 27.01.26
          Джефри Сакс: Нито Зеленски, нито Европа имат стратегия, те просто продължават кръвопролитията

          27 януари 2026 | 14:34
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Нито украинският президент Володимир Зеленски, нито европейските му партньори разполагат с реалистична стратегия за изход от войната в Украйна, а вместо това продължават конфликта, причинявайки огромни страдания на украинския народ. Това заяви Джефри Сакс, американски икономист и директор на Центъра за устойчиво развитие към Колумбийския университет, в интервю за италианския вестник Il Fatto Quotidiano.

          „Цялата война в Украйна на този етап води до огромни страдания за украинския народ, без никаква реалистична стратегия нито от Зеленски и неговата банда, нито от европейските лидери, които продължават пламенно да ги подкрепят“, заяви Сакс.

          По думите му вместо трезва оценка за цената, възможностите и реалните ползи, Володимир Зеленски и европейските правителства продължават конфликта без ясен план.

          „Вместо да преценят какво може реално да се направи, на каква цена и с каква полза, Зеленски и европейците глупаво продължават клането. Това е колективно лицемерие, маскирано като смелост“, подчерта икономистът.

          Тръмп изригна срещу Европа: Ако кажете „НЕ“, ще го запомним! (ОБОБЩЕНИЕ/ВИДЕО) Тръмп изригна срещу Европа: Ако кажете „НЕ“, ще го запомним! (ОБОБЩЕНИЕ/ВИДЕО)

          „800 милиарда долара помощ са чиста фантазия“

          Сакс изрази скептицизъм към идеята за мащабна финансова подкрепа за Украйна след евентуално примирие. Той определи сумата от 800 милиарда долара, за която по-рано съобщи Politico, като нереалистична.

          „Никой няма да отпусне такива пари. Може да е желание, но няма конкретен план“, категоричен е експертът.

          Критика към Европа и отношенията с Русия

          Според Сакс Европа е попаднала в капан на собствената си русофобия, което задълбочава икономическите и геополитическите ѝ проблеми.

          „Ако Европа разбере, че Русия не е заплаха, а част от Европа – доставчик на евтина енергия и естествен партньор в търговията и инвестициите – може би ще успее да обърне своя икономически и геополитически упадък“, каза още той.

          Франция отговори на Рюте: Европа може да се защитава без САЩ! Франция отговори на Рюте: Европа може да се защитава без САЩ!

