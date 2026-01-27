Джефри Сакс: Нито Зеленски, нито Европа имат стратегия, те просто продължават кръвопролитията

Нито украинският президент Володимир Зеленски, нито европейските му партньори разполагат с реалистична стратегия за изход от войната в Украйна, а вместо това продължават конфликта, причинявайки огромни страдания на украинския народ. Това заяви Джефри Сакс, американски икономист и директор на Центъра за устойчиво развитие към Колумбийския университет, в интервю за италианския вестник Il Fatto Quotidiano.
По думите му вместо трезва оценка за цената, възможностите и реалните ползи, Володимир Зеленски и европейските правителства продължават конфликта без ясен план.
„800 милиарда долара помощ са чиста фантазия“
Сакс изрази скептицизъм към идеята за мащабна финансова подкрепа за Украйна след евентуално примирие. Той определи сумата от 800 милиарда долара, за която по-рано съобщи Politico, като нереалистична.
Критика към Европа и отношенията с Русия
Според Сакс Европа е попаднала в капан на собствената си русофобия, което задълбочава икономическите и геополитическите ѝ проблеми.
