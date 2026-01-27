НА ЖИВО
          ЕК инвестира 171 млн. евро в инфраструктурата на Западните Балкани

          27 януари 2026 | 14:28 110
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Европейската комисия обяви отпускането на сериозна сума в размер на 171 милиона евро, предназначена за развитието на ключова инфраструктура в страните от Западните Балкани. Средствата са предназначени за стратегически проекти, които ще подпомогнат модернизацията на региона и икономическото му сближаване с Европейския съюз.

          Финансирането обхваща широк спектър от сектори, включително транспорт, енергетика и образование. Сред приоритетните инициативи е електрификацията на железопътната линия между Дуръс и Тирана в Албания, което ще подобри значително транспортната свързаност. В същата страна ще бъдат подкрепени и проекти за разгръщане на широколентов интернет.

          Значителен ресурс се насочва и към Северна Македония, където фокусът пада върху подобряването на електропреносната мрежа. Освен това, както в Северна Македония, така и в Черна гора, ще бъде финансирано изграждането на нови училища и повишаването на тяхната енергийна ефективност.

          За Босна и Херцеговина е предвиден важен екологичен проект, свързан с пречистването на питейна вода и третирането на отпадъчни води. Реализацията на всички тези инициативи ще се осъществява от партньорите от Западните Балкани в тясно сътрудничество с международни финансови институции.

          Допълнително са заделени близо 3 милиона евро за техническа помощ в Албания и Босна и Херцеговина. Тези средства ще подпомогнат подготовката на бъдещи инвестиции в секторите на енергетиката, водите, иновациите и изследователската дейност.

          Осигуреното финансиране поставя акцент и върху развитието на частния сектор и административния капацитет. Предвидени са програми за подкрепа на малките и средните предприятия, насърчаване на чистата и кръгова икономика, както и укрепване на управлението на публично-частните партньорства в Босна и Херцеговина.

          Основната цел на Плана за растеж за Западните Балкани е постепенното приобщаване на региона към единния пазар на ЕС. Комисията подчертава, че усилията са насочени към задълбочаване на реформите и стимулиране на регионалното икономическо сътрудничество.

          За периода 2024-2027 г. Механизмът за реформи и растеж разполага с бюджет от 6 милиарда евро. До момента по него са одобрени 13 проекта на обща стойност 156 милиона евро. Инвестиционната рамка за региона насочва общо 3 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и заеми в сферите на транспорта, енергетиката, цифровите технологии и човешкия капитал.

          - Реклама -

