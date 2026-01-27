НА ЖИВО
          27 януари 2026 | 15:18 190
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Европейската комисия потвърди, че Франция има пълното право да въведе забрана за използване на социални мрежи от непълнолетни лица под 15-годишна възраст. Тази мярка вече е залегнала в законопроект, който получи одобрението на долната камара на френския парламент.

          Позицията на Брюксел бе представена от говорителя на Европейската комисия Томас Рение, цитиран от АФП. Той разясни баланса между националните законодателства и ангажиментите на технологичните гиганти.

          „Френските власти имат право да определят дигитална възраст за своите граждани“, заяви категорично Рение. Той подчерта, че основно „задължение на много големите онлайн платформи да спазват националното законодателство“.

          Въпреки че отделните държави членки могат да налагат възрастови ограничения, механизмът за тяхното прилагане има общоевропейско измерение. Говорителят на комисията акцентира, че в крайна сметка именно Европейският съюз ще трябва да гарантира, че платформите въвеждат и използват адекватни инструменти за ефективна проверка на възрастта на потребителите.

