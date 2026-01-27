НА ЖИВО
          Спорт

          Елина Свитолина прегази Гоф и чака Сабаленка

          За украинката това е четвърти полуфинал в турнири от Големия шлем и първи от 2023-а година

          27 януари 2026 | 11:59
          Елина Свитолина за първи път ще играе полуфинал на Australian Open, след като даде само три гейма на световната номер 3 Коко Гоф. Срещата на „Род Лейвър Арена“ продължи едва 59 минути и завърши 6:1, 6:2 в полза на 31-годишната украинка.

          Свитолина продължава да няма поражение през тази година и все още не е загубила сет в Мелбърн.

          За украинката това е четвърти полуфинал в турнири от Големия шлем и първи от 2023-а година.

          В полуфиналите Свитолина ще срещне световната номер 1 Арина Сабаленка, която също няма загуба през 2026-а. 

