Емил Ефтимов: Модерната война изисква бързи решения, не само ресурси

Модерната война вече не се определя единствено от наличието на ресурси, а все по-решаваща става бързината на вземане на решения и приоритизираното въздействие. Това заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов по време на анализа на състоянието и подготовката на Съвместното командване на силите за 2025 г., съобщиха от Министерството на отбраната.

„Модерната война е не само въпрос на ресурси, а и на бързина на вземане на решение и приоритизирано въздействие. Това ни учи опитът от войната в Украйна", подчерта адмирал Ефтимов.

Той изрази задоволство от напредъка в развитието на способностите на Съвместното командване на силите и от успешното изпълнение на задачите по трите мисии на Българската армия. Началникът на отбраната благодари на военнослужещите и цивилните служители за професионализма, приноса към поддържането на бойната готовност и енергията, вложена в ежедневната служба.

Адмирал Ефтимов очерта и основните приоритети за развитие през 2026 г., като акцентира върху необходимостта от надграждане на системите за командване и управление, базирани на уроците от войната в Украйна.

„Предоставянето на картина на обстановката в реално време на стратегическо, оперативно и тактическо ниво е ключово за своевременното вземане на решения и избора на най-целесъобразен вариант за действие“, заяви той.

По думите му воденето на операции в многодомейнова среда изисква висока мрежова свързаност и интегрирана комуникационно-информационна система, като Съвместното командване трябва да продължи работата си именно в тази посока. Сред приоритетите беше посочено и придобиването на тактически системи за командване и управление на тактическо ниво.

В рамките на анализа командирът на СКС генерал-майор Станимир Христов подчерта, че през изминалата година усилията на командването са били насочени към изпълнение на задачите по трите мисии на Въоръжените сили в рамките на предоставените правомощия и ресурсно осигуряване. Той акцентира върху участието на български формирования в национални и международни учения, повишаването на оперативната съвместимост и последователното развитие на отбранителните способности в отговор на променящата се военно-стратегическа среда.