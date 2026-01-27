НА ЖИВО
          14:25 НЕОФИЦИАЛНО: Вижте кой вероятно ще стане служебен премиер и кой – вътрешен министър13:12 ОФИЦИАЛНО: Асен Василев обяви ще има ли коалиция с Радев11:38 Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)11:11 Илияна Йотова прие Рая Назарян на „Дондуков 2" (ВИДЕО)10:11 Днес е Международният ден в памет на жертвите на Холокоста09:34 Тир се вряза в чакащи камиони край „Капитан Андреево", шофьорът загина
          ЕС готви санкции срещу Иранската революционна гвардия заради репресиите и помощта за Русия

          Европейският съюз подготвя приемането на първи пакет от санкции, насочени директно срещу висши представители на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция на Иран. Мерките са отговор на смъртоносните репресии срещу масовите протести в страната, както и на военното сътрудничество между Техеран и Москва.

          Дипломатически източници от Брюксел разкриват, че 27-те държави членки планира да обявят замразяване на активи и забрани за пътуване за общо 21 лица и структури. Сред тях попадат и високопоставени членове на Иранската революционна гвардия. Очаква се решението да бъде официализира по време на срещата на външните министри на ЕС в четвъртък.

          Процедурата предвижда посланиците на държавите членки да дадат „зелена светлина“ на решението на 26 януари, преди то да бъде окончателно прието, уточнява АФП. Освен мерките заради вътрешните репресии, се подготвя одобрение на санкции срещу още 10 лица и организации. Причината за това разширение са доставките на ирански дронове и ракети за Русия, които се използват активно във войната в Украйна.

          Тези действия идват на фона на нарастващия натиск ЕС официално да включи Иранската революционна гвардия в списъка на „терористичните организации“. Италия вече заяви своята подкрепа за тази инициатива. До този момент Съюзът е санкционирал няколкостотин ирански представители и структури, включително Корпуса като цяло и негови командири, заради предишни вълни на насилие и подкрепата за руската агресия.

          По отношение на жертвите данните остават противоречиви. Базирана в САЩ правозащитна организация съобщи във вторник, че е потвърдила смъртта на над 6000 души по време на протестите, потушени силово от органите на реда. Групата предупреди, че разследва още над 17 000 възможни смъртни случая и сигнализира за продължаваща вълна от арести.

          От своя страна, иранските власти изнесоха данни миналата седмица за 3117 загинали. Според официалната позиция на Техеран, по-голямата част от жертвите са служители на силите за сигурност и невинни граждани, които са били убити от „размирници“.

          Протестната вълна започна в края на декември, провокирана първоначално от икономически недоволства. Ситуацията бързо ескалира в масово движение срещу управлението на Ислямската република, като най-мащабните улични демонстрации от години насам бяха регистрирани на 8 и 9 януари.

