Европейската комисия излезе с официална препоръка към гръцките власти за въвеждане на ваксинация като ключова мярка за овладяване на разпространението на шарка по овцете и козите в страната. Позицията бе заявена в Брюксел от европейския комисар по здравеопазването Оливер Вархей, който акцентира върху необходимостта от стриктно спазване на общностните правила за биосигурност.

- Реклама -

Комисарят подчерта, че макар Европейският съюз да предоставя рамката и инструментите за справяне с епидемични взривове, конкретното управление на кризата остава в прерогативите на националните правителства. Вархей бе категоричен, че правилата за здравеопазване на животните са унифицирани и важат еднакво за всички държави членки.

В отговор на журналистически въпрос относно личната му ангажираност с проблема, еврокомисарят призова за комбиниран подход при справянето със заразата.

„Прилагайте правилата. Те са ясни за това заболяване. Заразените животни трябва да бъдат умъртвявани, а ваксините – използвани, за да започне натискът да намалява. Предложил съм и двете. Отговорността обаче винаги е на всяка държава членка“, заяви Вархей, цитиран от гръцкото издание „Катимерини“.

Тази позиция не е нова за диалога между Брюксел и Атина. Комисарят уточни, че още през октомври е провел среща с гръцкия министър на земеделието Костас Циарас, на която е обсъдил ситуацията. Той предупреди, че епидемичният взрив вече оказва сериозен натиск върху земеделския сектор в Гърция и съществува реален риск заразата да прескочи границите и да засегне други европейски държави.

От своя страна, гръцките власти изразяват известни резерви, посочвайки, че ваксинацията сама по себе си не е панацея. Според тях имунизацията не спира напълно разпространението на вируса и не бива да се използва като аргумент за облекчаване на другите мерки за биосигурност.

Експерти в Брюксел поясниха, че ваксинацията се разглежда като част от комплексна стратегия, а не като единствено решение. Те подчертаха, че съществуват механизми за разрешаване на ваксини за спешна употреба, дори и без те да имат пълно общоевропейско одобрение към момента. Европейската комисия изрази готовност да подпомогне процеса, като осигури необходимите дози от стратегическия ваксинен резерв на ЕС.

Важен икономически аспект на кризата засяга износа на традиционни гръцки продукти. От Комисията увериха, че европейските регулации не налагат забрана върху експорта на преработени млечни продукти, включително емблематичното сирене фета, стига да са налице необходимите законови гаранции за безопасност.