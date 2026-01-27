Федерални имиграционни агенти започват да напускат Минеаполис след разговор между кмета и Тръмп

Неопределен брой федерални агенти, участващи в операции по прилагане на имиграционния контрол в Минеаполис, ще започнат да напускат града от вторник. Това съобщи кметът Джейкъб Фрей след разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп.
Неопределен брой федерални агенти, участващи в операции по прилагане на имиграционния контрол в Минеаполис, ще започнат да напускат града от вторник. Това съобщи кметът Джейкъб Фрей след разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп.
Малко по-рано кметът съобщи, че е провел телефонен разговор с Тръмп, по време на който „президентът се е съгласил, че настоящата ситуация не може да продължава“.
Решението идва на фона на сериозно обществено напрежение в Минеаполис, след като по време на федерални имиграционни операции в града бяха смъртоносно простреляни двама американски граждани. Случаите предизвикаха протести, остри политически реакции и призиви за прекратяване на операцията и изтегляне на федералните сили.