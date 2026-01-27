НА ЖИВО
          Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

          Играчите на Хулио Веласкес кацнаха на летище “Васил Левски” малко след 12:00 часа, като дори имаше няколко привърженици на тима, които посрещнаха футболистите

          27 януари 2026 | 13:20
          Отборът на Левски се завърна на родна земя от лагера си в Турция. “Сините” изкараха основната част от подготовката си в Белек – в близост до Анталия, където останаха около три седмици. Играчите на Хулио Веласкес кацнаха на летище “Васил Левски” малко след 12:00 часа, като дори имаше няколко привърженици на тима, които посрещнаха футболистите.

          Първият официален мач за „сините“ през пролетта ще бъде битката за Суперкупата срещу Лудогорец на 3 февруари от 18:00 часа.

          Първият официален мач за „сините“ през пролетта ще бъде битката за Суперкупата срещу Лудогорец на 3 февруари от 18:00 часа.

