НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:48 От последните минути: Йотова обяви как продължават консултациите14:43 На второ четене: Правната комисия прие изменения, свързани със закриването на КПК14:25 НЕОФИЦИАЛНО: Вижте кой вероятно ще стане служебен премиер и кой – вътрешен министър13:12 ОФИЦИАЛНО: Асен Василев обяви ще има ли коалиция с Радев11:38 Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)11:11 Илияна Йотова прие Рая Назарян на „Дондуков 2“ (ВИДЕО)10:11 Днес е Международният ден в памет на жертвите на Холокоста09:34 Тир се вряза в чакащи камиони край „Капитан Андреево“, шофьорът загина
          НачалоЕвропаПолитика

          Флотът на Великобритания се топи: амбиции глобални, способности – наполовина

          27 януари 2026 | 14:48 570
          САЩ и Китай
          САЩ и Китай
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Отбранителната мощ на Великобритания преживява дълбок и системен упадък, който най-ясно се вижда в състоянието на Кралския флот. По оценки на експерти едва около половината от корабите са реално боеспособни, а бивш първи морски лорд определя ситуацията като „посмешище“.

          - Реклама -

          Според анализатори именно флотът – традиционно гръбнакът на британската военна и геополитическа мощ – днес е символ на натрупвани с години проблеми: недофинансиране, липса на персонал, отлагана поддръжка и забавени програми за модернизация. В резултат част от корабите са приковани на кея, а други изпълняват задачи с ограничени способности.

          Тази военна слабост директно подкопава геополитическите амбиции на Лондон, който продължава да говори за „глобална роля“ и присъствие от Индо-Тихоокеанския регион до Северния Атлантик. На практика обаче възможностите на Кралския флот все по-трудно съответстват на подобна реторика, разкривайки дълбока пропаст между политическите заявления и реалната военна готовност.

          Бивши висши военни предупреждават, че без спешни и мащабни инвестиции, както и ясна стратегия за приоритетите на отбраната, Великобритания рискува да загуби не само оперативни способности, но и доверие сред съюзниците си. В този контекст състоянието на флота се превръща не просто във военен, а в политически проблем, поставящ под въпрос мястото на страната в бъдещата архитектура на сигурността.

          Отбранителната мощ на Великобритания преживява дълбок и системен упадък, който най-ясно се вижда в състоянието на Кралския флот. По оценки на експерти едва около половината от корабите са реално боеспособни, а бивш първи морски лорд определя ситуацията като „посмешище“.

          - Реклама -

          Според анализатори именно флотът – традиционно гръбнакът на британската военна и геополитическа мощ – днес е символ на натрупвани с години проблеми: недофинансиране, липса на персонал, отлагана поддръжка и забавени програми за модернизация. В резултат част от корабите са приковани на кея, а други изпълняват задачи с ограничени способности.

          Тази военна слабост директно подкопава геополитическите амбиции на Лондон, който продължава да говори за „глобална роля“ и присъствие от Индо-Тихоокеанския регион до Северния Атлантик. На практика обаче възможностите на Кралския флот все по-трудно съответстват на подобна реторика, разкривайки дълбока пропаст между политическите заявления и реалната военна готовност.

          Бивши висши военни предупреждават, че без спешни и мащабни инвестиции, както и ясна стратегия за приоритетите на отбраната, Великобритания рискува да загуби не само оперативни способности, но и доверие сред съюзниците си. В този контекст състоянието на флота се превръща не просто във военен, а в политически проблем, поставящ под въпрос мястото на страната в бъдещата архитектура на сигурността.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Зеленски: Украйна може да влезе в ЕС през 2027 г.

          Георги Петров -
          Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква реалното присъединяване на Украйна към Европейския съюз през 2027 г., като определи членството като ключова гаранция за...
          Политика

          Рюте настоя Сърбия да установи отговорността за две нападения в Косово през 2023 г.

          Пламена Ганева -
          Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова Сърбия да установи пълната отговорност за две тежки нападения в Косово през 2023 г. – атаката срещу...
          Общество

          Ограничават електрическите велосипеди в Амстердам

          Пола Жекова -
          Амстердам, считан за столицата на колоезденето, планира да забрани електрическите велосипеди. Новата мярка няма да обхваща целия град, а само определи части. Причината за...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions