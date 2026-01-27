Отбранителната мощ на Великобритания преживява дълбок и системен упадък, който най-ясно се вижда в състоянието на Кралския флот. По оценки на експерти едва около половината от корабите са реално боеспособни, а бивш първи морски лорд определя ситуацията като „посмешище“.

Според анализатори именно флотът – традиционно гръбнакът на британската военна и геополитическа мощ – днес е символ на натрупвани с години проблеми: недофинансиране, липса на персонал, отлагана поддръжка и забавени програми за модернизация. В резултат част от корабите са приковани на кея, а други изпълняват задачи с ограничени способности.

Тази военна слабост директно подкопава геополитическите амбиции на Лондон, който продължава да говори за „глобална роля“ и присъствие от Индо-Тихоокеанския регион до Северния Атлантик. На практика обаче възможностите на Кралския флот все по-трудно съответстват на подобна реторика, разкривайки дълбока пропаст между политическите заявления и реалната военна готовност.

Бивши висши военни предупреждават, че без спешни и мащабни инвестиции, както и ясна стратегия за приоритетите на отбраната, Великобритания рискува да загуби не само оперативни способности, но и доверие сред съюзниците си. В този контекст състоянието на флота се превръща не просто във военен, а в политически проблем, поставящ под въпрос мястото на страната в бъдещата архитектура на сигурността.