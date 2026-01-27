НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Фон дер Лайен: ЕС и Индия създадоха зона за свободна търговия с пазар от два милиарда души

          27 януари 2026 | 09:33 340
          Урсула фон дер Лайен
          Урсула фон дер Лайен
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Новото търговско споразумение между Европейския съюз и Индия поставя началото на една от най-мащабните зони за свободна търговия в света, обхващаща пазар от два милиарда души. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след финализирането на договора, постигнат след близо две десетилетия преговори, предаде АФП.

          - Реклама -

          Изказването ѝ беше направено в Ню Делхи, където тя проведе среща с индийския министър-председател Нарендра Моди. По думите ѝ споразумението бележи исторически момент в отношенията между Европа и Индия и открива нови възможности за икономическо сътрудничество, инвестиции и устойчив растеж.

          „Европа и Индия днес правят история. Сключихме най-важното споразумение. Създадохме зона за свободна търговия с два милиарда души, от която и двете страни ще имат полза“, заяви фон дер Лайен.

          Тя подчерта, че договорът ще улесни двустранната търговия, ще намали митата и административните бариери и ще стимулира по-тесни икономически връзки между двете икономики. Споразумението се очаква да даде сериозен тласък на европейските компании за достъп до бързоразвиващия се индийски пазар, както и да отвори нови възможности за индийския бизнес в рамките на ЕС.

          По оценка на експерти, новата зона за свободна търговия ще има сериозно геополитическо и икономическо значение, като ще засили ролята на Европейския съюз и Индия в глобалните вериги за доставки и ще допринесе за по-голяма устойчивост на световната икономика в условията на нарастващи търговски и политически напрежения.

          Споразумението идва в момент, когато и Брюксел, и Ню Делхи търсят диверсификация на икономическите си партньорства и по-силно стратегическо сътрудничество, включително в сферите на технологиите, зелената енергия, дигитализацията и сигурността.

          Очаква се договорът да бъде подложен на процедури по ратификация от страна на европейските институции и индийския парламент, след което да влезе в сила поетапно.

          Новото търговско споразумение между Европейския съюз и Индия поставя началото на една от най-мащабните зони за свободна търговия в света, обхващаща пазар от два милиарда души. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след финализирането на договора, постигнат след близо две десетилетия преговори, предаде АФП.

          - Реклама -

          Изказването ѝ беше направено в Ню Делхи, където тя проведе среща с индийския министър-председател Нарендра Моди. По думите ѝ споразумението бележи исторически момент в отношенията между Европа и Индия и открива нови възможности за икономическо сътрудничество, инвестиции и устойчив растеж.

          „Европа и Индия днес правят история. Сключихме най-важното споразумение. Създадохме зона за свободна търговия с два милиарда души, от която и двете страни ще имат полза“, заяви фон дер Лайен.

          Тя подчерта, че договорът ще улесни двустранната търговия, ще намали митата и административните бариери и ще стимулира по-тесни икономически връзки между двете икономики. Споразумението се очаква да даде сериозен тласък на европейските компании за достъп до бързоразвиващия се индийски пазар, както и да отвори нови възможности за индийския бизнес в рамките на ЕС.

          По оценка на експерти, новата зона за свободна търговия ще има сериозно геополитическо и икономическо значение, като ще засили ролята на Европейския съюз и Индия в глобалните вериги за доставки и ще допринесе за по-голяма устойчивост на световната икономика в условията на нарастващи търговски и политически напрежения.

          Споразумението идва в момент, когато и Брюксел, и Ню Делхи търсят диверсификация на икономическите си партньорства и по-силно стратегическо сътрудничество, включително в сферите на технологиите, зелената енергия, дигитализацията и сигурността.

          Очаква се договорът да бъде подложен на процедури по ратификация от страна на европейските институции и индийския парламент, след което да влезе в сила поетапно.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Муцунски: Влиятелни държави от ЕС опитаха да уредят среща с Георг Георгиев, България отказа

          Пламена Ганева -
          Министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски заяви, че през декември миналата година е имало сериозни инициативи от няколко...
          Политика

          Франция направи първа законодателна крачка към забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

          Красимир Попов -
          Френските законодатели направиха първа стъпка към забрана на социалните мрежи за лица под 15 години, мярка, подкрепяна от президента Еманюел Макрон, с цел да...
          Политика

          Великобритания подготвя национална система за разпознаване на лица с изкуствен интелект

          Красимир Попов -
          Британското правителство планира да стартира мащабна автоматична система за разпознаване на лица, която ще обхване цяла Англия и Уелс. Това обяви министърката на вътрешните...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions