Фон дер Лайен: ЕС и Индия създадоха зона за свободна търговия с пазар от два милиарда души

Новото търговско споразумение между Европейския съюз и Индия поставя началото на една от най-мащабните зони за свободна търговия в света, обхващаща пазар от два милиарда души. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след финализирането на договора, постигнат след близо две десетилетия преговори, предаде АФП.

Изказването ѝ беше направено в Ню Делхи, където тя проведе среща с индийския министър-председател Нарендра Моди. По думите ѝ споразумението бележи исторически момент в отношенията между Европа и Индия и открива нови възможности за икономическо сътрудничество, инвестиции и устойчив растеж.

„Европа и Индия днес правят история. Сключихме най-важното споразумение. Създадохме зона за свободна търговия с два милиарда души, от която и двете страни ще имат полза“, заяви фон дер Лайен.

Тя подчерта, че договорът ще улесни двустранната търговия, ще намали митата и административните бариери и ще стимулира по-тесни икономически връзки между двете икономики. Споразумението се очаква да даде сериозен тласък на европейските компании за достъп до бързоразвиващия се индийски пазар, както и да отвори нови възможности за индийския бизнес в рамките на ЕС.

По оценка на експерти, новата зона за свободна търговия ще има сериозно геополитическо и икономическо значение, като ще засили ролята на Европейския съюз и Индия в глобалните вериги за доставки и ще допринесе за по-голяма устойчивост на световната икономика в условията на нарастващи търговски и политически напрежения.

Споразумението идва в момент, когато и Брюксел, и Ню Делхи търсят диверсификация на икономическите си партньорства и по-силно стратегическо сътрудничество, включително в сферите на технологиите, зелената енергия, дигитализацията и сигурността.

Очаква се договорът да бъде подложен на процедури по ратификация от страна на европейските институции и индийския парламент, след което да влезе в сила поетапно.