Франция направи първа законодателна крачка към забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

Френските законодатели направиха първа стъпка към забрана на социалните мрежи за лица под 15 години, мярка, подкрепяна от президента Еманюел Макрон, с цел да се ограничи прекомерното време пред екрана и да се защити психичното здраве на децата.

Долната камара на парламента – Национално събрание на Франция – одобри ключови елементи от законопроекта на първо четене след продължителен дебат. Второто гласуване по пълния текст, внесен от центристки депутат, ще се състои по-късно през настоящата сесия, след което документът ще бъде изпратен в Сенат на Франция.

Законопроектът предвижда също забрана на мобилните телефони в гимназиите. Инициативата идва след решението на Австралия от декември да забрани социалните мрежи за лица под 16 години – първата подобна мярка в света.

На фона на растящите опасения, че прекомерната употреба на екрани възпрепятства развитието на децата и допринася за проблеми с психичното здраве, Макрон заяви във видеообръщение в събота:

„Емоциите на нашите деца и тийнейджъри не са за продажба или за манипулиране – нито от американски платформи, нито от китайски алгоритми.“

Гласуването в късния понеделник завърши с 116 гласа „за“ и 23 „против“. Властите планират мерките да влязат в сила от началото на учебната 2026 година.

Бившият премиер Габриел Атал, който ръководи пропрезидентската партия „Ренесанс“ в долната камара, заяви, че очаква Сенатът да приеме закона до средата на февруари, така че забраната да влезе в сила на 1 септември. Той допълни, че социалните платформи ще имат срок до 31 декември, за да деактивират съществуващите акаунти, които не отговарят на възрастовото изискване.