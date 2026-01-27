НА ЖИВО
          Франция направи първа законодателна крачка към забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

          27 януари 2026 | 01:09
          Снимка: AP Photo
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Френските законодатели направиха първа стъпка към забрана на социалните мрежи за лица под 15 години, мярка, подкрепяна от президента Еманюел Макрон, с цел да се ограничи прекомерното време пред екрана и да се защити психичното здраве на децата.

          Долната камара на парламента – Национално събрание на Франция – одобри ключови елементи от законопроекта на първо четене след продължителен дебат. Второто гласуване по пълния текст, внесен от центристки депутат, ще се състои по-късно през настоящата сесия, след което документът ще бъде изпратен в Сенат на Франция.

          Законопроектът предвижда също забрана на мобилните телефони в гимназиите. Инициативата идва след решението на Австралия от декември да забрани социалните мрежи за лица под 16 години – първата подобна мярка в света.

          На фона на растящите опасения, че прекомерната употреба на екрани възпрепятства развитието на децата и допринася за проблеми с психичното здраве, Макрон заяви във видеообръщение в събота:

          „Емоциите на нашите деца и тийнейджъри не са за продажба или за манипулиране – нито от американски платформи, нито от китайски алгоритми.“

          Гласуването в късния понеделник завърши с 116 гласа „за“ и 23 „против“. Властите планират мерките да влязат в сила от началото на учебната 2026 година.

          Бившият премиер Габриел Атал, който ръководи пропрезидентската партия „Ренесанс“ в долната камара, заяви, че очаква Сенатът да приеме закона до средата на февруари, така че забраната да влезе в сила на 1 септември. Той допълни, че социалните платформи ще имат срок до 31 декември, за да деактивират съществуващите акаунти, които не отговарят на възрастовото изискване.

