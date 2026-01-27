Франция отговори на Рюте: Европа може да се защитава без САЩ!

Франция остро разкритикува изявление на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, според когото Европа не може да се защити без подкрепата на Съединените щати. Думите на Рюте предизвикаха незабавна реакция от Париж и разкриха напрежение по темата за бъдещето на европейската отбрана.

Марк Рюте направи изявлението по време на заседание на Европейския парламент, в отговор на въпрос на френския крайнодесен евродепутат Пиер-Ромен Тионе. Той подчерта, че идеята за европейска армия е анахронична и не е в състояние да отговори на съвременните заплахи за сигурността.

Реакцията на Франция не закъсня. Френският външен министър Жан-Ноел Баро отхвърли тезата на Рюте с категорични думи:

„Не, скъпи Марк Рюте. Европейците могат и трябва да поемат отговорността за своята сигурност. Дори САЩ са съгласни с това. Това е европейският стълб на НАТО.“

По думите на Баро, Европа трябва да развива собствен капацитет за отбрана, който да бъде допълващ, а не подчинен на американската военна мощ.

Критиката към Рюте беше подкрепена и от други френски официални представители. Муриел Доменак, бивш посланик на Франция в НАТО, заяви в публикация в социалната мрежа X, че:

„Стратегията за укрепване на европейската сигурност чрез американска гаранция е остаряла и изпраща грешно послание към Русия.“

Според нея подобни изявления подкопават усилията за стратегическа автономия на Европа и създават впечатление за зависимост, която не отговаря на днешните реалности.