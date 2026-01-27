НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Френският парламент направи ключова стъпка към забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

          27 януари 2026 | 08:56 470
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Долната камара на френския парламент – Националното събрание – одобри пълния текст на проектозакон, който забранява достъпа до социални мрежи за деца под 15-годишна възраст.

          - Реклама -

          Законопроектът беше приет с 130 гласа „за“ срещу 21 „против“. Предстои документът да бъде разгледан и от Сенатът на Франция. Ако получи окончателно одобрение, Франция ще се превърне в първата европейска държава, която въвежда подобна възрастова граница за използване на социални медии.

          Франция готви забрана на социалните мрежи за деца под 15 г. Франция готви забрана на социалните мрежи за деца под 15 г.

          Инициативата за узаконяване на забраната е на правителството на Еманюел Макрон. След гласуването държавният глава определи решението на Националното събрание като „важна стъпка“.

          Предложението идва на фона на нарастващото обществено безпокойство във Франция, свързано с тормоза в интернет и рисковете за психичното здраве на тийнейджърите, които са изложени на вредно съдържание и онлайн натиск.

          Долната камара на френския парламент – Националното събрание – одобри пълния текст на проектозакон, който забранява достъпа до социални мрежи за деца под 15-годишна възраст.

          - Реклама -

          Законопроектът беше приет с 130 гласа „за“ срещу 21 „против“. Предстои документът да бъде разгледан и от Сенатът на Франция. Ако получи окончателно одобрение, Франция ще се превърне в първата европейска държава, която въвежда подобна възрастова граница за използване на социални медии.

          Франция готви забрана на социалните мрежи за деца под 15 г. Франция готви забрана на социалните мрежи за деца под 15 г.

          Инициативата за узаконяване на забраната е на правителството на Еманюел Макрон. След гласуването държавният глава определи решението на Националното събрание като „важна стъпка“.

          Предложението идва на фона на нарастващото обществено безпокойство във Франция, свързано с тормоза в интернет и рисковете за психичното здраве на тийнейджърите, които са изложени на вредно съдържание и онлайн натиск.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Северна Корея изстреля балистична ракета към Японско море

          Пламена Ганева -
          Северна Корея е изстреляла това, което изглежда като балистична ракета към Японско море, съобщи Министерството на отбраната на Япония. Съвместният комитет на началник-щабовете на Южна...
          Политика

          Андрей Райчев: Вълна от избиратели за Радев има, но не се знае колко е голяма

          Росица Николаева -
          "Вълна има, но не се знае колко е голяма. При Симеон Сакскобургготски доведе до 120 депутата, при Борисов до 116. Сега пак имаме вълна, но никой не може да...
          Свят

          Телевизионен водещ загина при израелски въздушен удар в Южен Ливан

          Дамяна Караджова -
          Телевизионният водещ Али Нур ад Дин е загинал при израелски въздушен удар в Южен Ливан, съобщи шиитското движение Хизбула.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions