Френският парламент направи ключова стъпка към забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

Долната камара на френския парламент – Националното събрание – одобри пълния текст на проектозакон, който забранява достъпа до социални мрежи за деца под 15-годишна възраст.

- Реклама -

Законопроектът беше приет с 130 гласа „за“ срещу 21 „против“. Предстои документът да бъде разгледан и от Сенатът на Франция. Ако получи окончателно одобрение, Франция ще се превърне в първата европейска държава, която въвежда подобна възрастова граница за използване на социални медии.

Инициативата за узаконяване на забраната е на правителството на Еманюел Макрон. След гласуването държавният глава определи решението на Националното събрание като „важна стъпка“.

Предложението идва на фона на нарастващото обществено безпокойство във Франция, свързано с тормоза в интернет и рисковете за психичното здраве на тийнейджърите, които са изложени на вредно съдържание и онлайн натиск.