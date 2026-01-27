Френският премиер Себастиен Льокорню оцеля след нови вотове на недоверие заради бюджета

Френският премиер Себастиен Льокорню оцеля при два нови вота на недоверие, след като прокара държавния бюджет през долната камара на парламента, преодолявайки ключово препятствие към окончателното му приемане.

- Реклама -

Вотoвете бяха внесени дни след като Льокорню вече се справи с два други опита за вот на недоверие в петък, които не събраха необходимата подкрепа. Те бяха предизвикани от решението му да наложи приходната част на бюджета за 2026 г. без гласуване, използвайки специалната конституционна процедура по член 49.3.

След това премиерът обяви, че ще приложи същия механизъм и към разходната част, което доведе до нов вот, иницииран от крайната левица. Националното събрание отхвърли тази инициатива, както и отделен вот, внесен от крайната десница.

Льокорню защити действията си, определяйки бюджета като „пробивен“, с ясен фокус върху увеличение на разходите за отбрана с 6,5 млрд. евро. Той призова депутатите да мислят „в дългосрочна перспектива“, особено в контекста на променящата се среда за сигурност в Европа.

Предстои законопроектът да бъде разгледан от горната камара – Сената, след което ще се върне в Националното събрание за окончателно приемане. Очаква се премиерът отново да прибегне до същия конституционен механизъм, което почти сигурно ще го изложи на нови опити за вот на недоверие.

Решението бележи рязък завой спрямо поетия от Льокорню ангажимент миналата година да търси парламентарно одобрение на бюджета, за да избегне съдбата на двама свои предшественици, свалени именно заради бюджетни спорове.

Втората по големина икономика в еврозоната продължава да се намира в политическа нестабилност, след като президентът Еманюел Макрон загуби парламентарното си мнозинство на предсрочните избори през 2024 г., което сериозно усложнява управлението и прокарването на ключови реформи.