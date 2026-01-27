FT: САЩ са отправили ултиматум на Украйна: предаване на Донбас на Русия срещу гаранции за сигурност

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп ясно е дала на Украйна да разбере, че гаранциите за сигурност на Вашингтон зависят от съгласието на Киев за мирно споразумение, което вероятно ще изисква отстъпването на Донбас на Русия, пише Financial Times, позовавайки се на осем души, запознати с преговорите.

- Реклама -

Вашингтон също така е посочил, че може да предложи на Украйна повече оръжия за укрепване на армията ѝ по време на мир, ако Киев се съгласи да изтегли войските си от частите на източния регион, които в момента контролира.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по-рано, че документът на САЩ за гаранциите за сигурност за Украйна е „100% готов“ и Киев в момента очаква споразумение за времето и мястото на подписването му. Зеленски постоянно е заявявал, че териториалната цялост на Украйна трябва да бъде запазена във всяко мирно споразумение.

Украйна обаче все повече се съмнява, че Вашингтон ще се ангажира с гаранции за сигурност. Високопоставен украински служител заяви пред FT, че САЩ „спират всеки път, когато става въпрос за подписване на гаранции“.

Според съобщенията Киев иска гаранциите да бъдат потвърдени, преди да отстъпи каквато и да е територия. САЩ обаче смятат, че Украйна трябва да се откаже от Донбас, за да сложи край на войната, и не оказват натиск върху Владимир Путин да се откаже от това искане.

„Това абсолютно не е вярно – единствената роля на САЩ в мирния процес е да обединят двете страни, за да постигнат споразумение“, заяви заместник-говорещият секретар на Белия дом Анна Кели.

Друг човек, запознат с позицията на САЩ, също отбеляза, че Вашингтон „не се опитва да наложи никакви териториални отстъпки на Украйна“, добавяйки обаче, че гаранциите за сигурност зависят от съгласието на двете страни за мирно споразумение.