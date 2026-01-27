Гаджев: Комисията по отбрана обсъжда придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси

Първо трябва да има внесен документ в Народното събрание, за да може да се говори за срокове. Това заяви пред журналисти председателят на парламентарната комисия по отбрана и депутат от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев по повод евентуалното разглеждане на ратификацията за присъединяването на България към Съвета за мир, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп.

По думите му, независимо кога бъде внесен документът, той ще бъде разгледан от парламента – било от настоящото Народно събрание, било от следващото. „А кога ще бъде внесен, трябва да питате Министерския съвет“, допълни депутатът.

Той посочи, че би подкрепил инициативата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ за сезиране на Конституционния съд във връзка ратификацията, „за да се види, че и тази опорна теза не е състоятелна“.

По-рано от ПП-ДБ настояха документът да не се разглежда от парламента преди произнасяне на КС за съответствието му с основния закон.

Гаджев отбеляза още, че пред комисията по отбрана има два основни приоритета – инвестиционен разход за придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси и ратификацията на споразумение с Италия за сътрудничество в областта на отбраната, свързано със съвременното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“.

Двете точки са включени в дневния ред на заседанието на комисията днес, като председателят ѝ изрази надежда те да бъдат разгледани и в пленарната зала.