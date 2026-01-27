Гъста мъгла и валежи затрудняват движението в страната

Заради мъгла видимостта е силно намалена в няколко области на страната, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Между 30 и 50 метра е видимостта в област Монтана – в районите на Лом, Вълчедръм и Пишурка, както и в област Сливен – в района на Котел.

Между 50 и 100 метра е видимостта в Враца и в Плевен, в района на ОП „Люляк“.

Между 100 и 150 метра е видимостта в област Търговище – по АМ „Хемус“ и в районите на Антоново и Омуртаг; в област Хасково – почти на цялата територия; както и в област Перник по АМ „Струма“ в участъка от км 31 до км 37.

Слаба мъгла и намалена видимост има и на проход Шипка, както и по АМ „Струма“ в област Перник – между 250 и 300 метра в участъка от км 22 до км 25. Слаба мъгла се наблюдава на места и в област Варна и област Добрич.

Температурите в страната са между минус 3 и плюс 4 градуса.

Над почти цялата страна вали дъжд. Сняг вали на проход Петрохан в област Монтана, както и в районите на Картела, Юндола и Каратепе в област Пазарджик. Смесени валежи от дъжд и сняг има в Банкя, а суграшица се наблюдава в районите на Пирдоп и Гълъбец, допълват от АПИ.