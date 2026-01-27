НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Гъста мъгла и валежи затрудняват движението в страната

          27 януари 2026 | 10:21 190
          Снимка: bnr.bg
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Заради мъгла видимостта е силно намалена в няколко области на страната, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

          - Реклама -

          Между 30 и 50 метра е видимостта в област Монтана – в районите на Лом, Вълчедръм и Пишурка, както и в област Сливен – в района на Котел.

          Между 50 и 100 метра е видимостта в Враца и в Плевен, в района на ОП „Люляк“.

          Между 100 и 150 метра е видимостта в област Търговище – по АМ „Хемус“ и в районите на Антоново и Омуртаг; в област Хасково – почти на цялата територия; както и в област Перник по АМ „Струма“ в участъка от км 31 до км 37.

          Мъгливо и облачно в събота, температурите ще са до 9° Мъгливо и облачно в събота, температурите ще са до 9°

          Слаба мъгла и намалена видимост има и на проход Шипка, както и по АМ „Струма“ в област Перник – между 250 и 300 метра в участъка от км 22 до км 25. Слаба мъгла се наблюдава на места и в област Варна и област Добрич.

          Температурите в страната са между минус 3 и плюс 4 градуса.
          Над почти цялата страна вали дъжд. Сняг вали на проход Петрохан в област Монтана, както и в районите на Картела, Юндола и Каратепе в област Пазарджик. Смесени валежи от дъжд и сняг има в Банкя, а суграшица се наблюдава в районите на Пирдоп и Гълъбец, допълват от АПИ.

          Заради мъгла видимостта е силно намалена в няколко области на страната, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

          - Реклама -

          Между 30 и 50 метра е видимостта в област Монтана – в районите на Лом, Вълчедръм и Пишурка, както и в област Сливен – в района на Котел.

          Между 50 и 100 метра е видимостта в Враца и в Плевен, в района на ОП „Люляк“.

          Между 100 и 150 метра е видимостта в област Търговище – по АМ „Хемус“ и в районите на Антоново и Омуртаг; в област Хасково – почти на цялата територия; както и в област Перник по АМ „Струма“ в участъка от км 31 до км 37.

          Мъгливо и облачно в събота, температурите ще са до 9° Мъгливо и облачно в събота, температурите ще са до 9°

          Слаба мъгла и намалена видимост има и на проход Шипка, както и по АМ „Струма“ в област Перник – между 250 и 300 метра в участъка от км 22 до км 25. Слаба мъгла се наблюдава на места и в област Варна и област Добрич.

          Температурите в страната са между минус 3 и плюс 4 градуса.
          Над почти цялата страна вали дъжд. Сняг вали на проход Петрохан в област Монтана, както и в районите на Картела, Юндола и Каратепе в област Пазарджик. Смесени валежи от дъжд и сняг има в Банкя, а суграшица се наблюдава в районите на Пирдоп и Гълъбец, допълват от АПИ.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Какво каза Рая Назарян след срещата с Йотова (на живо)

          Катя Илиева -
          Председателят на парламента Рая Назарян се срещна с държавния глава Илияна Йотова на "Дондуков" 2. Срещата им приключи преди минути. Какво каза Назарян за...
          Общество

          Владимир Иванов: 67% от левовата наличност вече е прибрана, преходът към еврото върви спокойно

          Пламена Ганева -
          Процесът по изземване на левовете от обращение напредва прогресивно и без напрежение, като 67% от левовата наличност вече е прибрана в Българската народна банка....
          Общество

          Психолози от София работят с учениците след трагедията с Билгин

          Дамяна Караджова -
          Напрежението в баташкото село Нова махала нараства след трагичната смърт на 18-годишен ученик, който сложи край на живота си на 22 януари.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions