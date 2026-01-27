Унгария и Словакия обявиха намеренията си да заведат дело срещу Европейския съюз във връзка с плановете за окончателно спиране на вноса на руски енергоносители. На 26 януари представители на двете държави потвърдиха, че ще оспорят законността на стратегията REPowerEU, която предвижда поетапен отказ от руски петрол и газ до 2027 г.

- Реклама -

Външните министри на Будапеща и Братислава са категорични, че новите мерки засягат пряко националните интереси на страните им и представляват опит за заобикаляне на установените процедури в блока.

Унгарският първи дипломат Петер Сиярто изрази остра позиция срещу подхода на Брюксел, определяйки го като манипулация на правилата за гласуване в Съюза. Според него стратегията използва процедурни похвати, за да избегне необходимостта от пълен консенсус между държавите членки.

„Унгария ще предприеме съдебни действия пред Съда на Европейския съюз веднага след като решението по REPowerEU бъде официално публикувано. Ще използваме всички правни средства, за да бъде отменено“, заяви Сиярто в социалната мрежа X.

Позицията на Будапеща е, че планът се основава на „правен трик“. Чрез него санкционна мярка се представя като решение в областта на търговската политика, което позволява заобикаляне на изискването за единодушие при гласуване. Сиярто предупреди, че блокирането на вноса на руски петрол и газ би нанесло сериозни щети на унгарската икономика и неизбежно би довело до по-високи разходи за енергия за домакинствата.

В Братислава също реагираха мигновено на европейските планове. Словашкото външно министерство потвърди, че ще се присъедини към правните действия и ще обжалва решението пред Съда на ЕС.

Външният министър на Словакия Юрай Бланар акцентира върху необходимостта от съобразяване със спецификите на всяка държава. Той подчерта, че ЕС трябва да гарантира „справедлив, реалистичен и социално устойчив преход за всички държави членки“ и не бива да налага политики, които пренебрегват „реалните възможности и конкретните обстоятелства на отделните страни“.

Двете централноевропейски държави продължават да разчитат в голяма степен на руски енергийни доставки за функционирането на своите икономики. Политическите лидери на страните – унгарският премиер Виктор Орбан, който е известен като близък съюзник на Доналд Тръмп, както и словашкият му колега Роберт Фицо, са сред най-изявените противници на пълното прекъсване на енергийните връзки с Русия.