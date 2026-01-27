НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Германия няма възможност да предостави нови системи „Пейтриът“ на Украйна

          27 януари 2026 | 00:57 324
          Снимка: DVIDS
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Германия разполага с ограничена свобода на действие при предоставянето на допълнителни системи за противовъздушна отбрана на Украйна и не може да изпрати нови системи „Пейтриът“, тъй като самата тя се нуждае от тях. Това заяви министърът на отбраната на Германия Борис Писториус на съвместна пресконференция с литовския си колега Робертас Каунас в Берлин.

          „Не можем да направим повече, защото чакаме доставки на „Пейтриът“, които да заменят вече дарените“, заяви Писториус.

          - Реклама -

          Той подчерта, че Германия вече е предоставила на Украйна повече от една трета от собствените си системи „Пейтриът“, което сериозно ограничава възможността за нови доставки в краткосрочен план.

          Министърът изрази и съжаление, че в сравнение с други съюзници Берлин е направил „непропорционално голям принос“ в подкрепата на Киев именно в областта на противовъздушната отбрана.

          Писториус отбеляза още, че Германия е единствената държава, която в момента доставя на Украйна системи „Ирис-Т“, като подчерта, че и те са в недостиг и не могат да бъдат предоставяни в неограничени количества.

          Изявлението идва на фона на засиления натиск върху европейските държави да увеличат военната си помощ за Украйна, особено в областта на защитата от въздушни атаки, където ресурсите на съюзниците остават ограничени.

          Германия разполага с ограничена свобода на действие при предоставянето на допълнителни системи за противовъздушна отбрана на Украйна и не може да изпрати нови системи „Пейтриът“, тъй като самата тя се нуждае от тях. Това заяви министърът на отбраната на Германия Борис Писториус на съвместна пресконференция с литовския си колега Робертас Каунас в Берлин.

          „Не можем да направим повече, защото чакаме доставки на „Пейтриът“, които да заменят вече дарените“, заяви Писториус.

          - Реклама -

          Той подчерта, че Германия вече е предоставила на Украйна повече от една трета от собствените си системи „Пейтриът“, което сериозно ограничава възможността за нови доставки в краткосрочен план.

          Министърът изрази и съжаление, че в сравнение с други съюзници Берлин е направил „непропорционално голям принос“ в подкрепата на Киев именно в областта на противовъздушната отбрана.

          Писториус отбеляза още, че Германия е единствената държава, която в момента доставя на Украйна системи „Ирис-Т“, като подчерта, че и те са в недостиг и не могат да бъдат предоставяни в неограничени количества.

          Изявлението идва на фона на засиления натиск върху европейските държави да увеличат военната си помощ за Украйна, особено в областта на защитата от въздушни атаки, където ресурсите на съюзниците остават ограничени.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Франция направи първа законодателна крачка към забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

          Красимир Попов -
          Френските законодатели направиха първа стъпка към забрана на социалните мрежи за лица под 15 години, мярка, подкрепяна от президента Еманюел Макрон, с цел да...
          Политика

          Великобритания подготвя национална система за разпознаване на лица с изкуствен интелект

          Красимир Попов -
          Британското правителство планира да стартира мащабна автоматична система за разпознаване на лица, която ще обхване цяла Англия и Уелс. Това обяви министърката на вътрешните...
          Политика

          Турция въведе 6-дневна забрана за събирания в Мардин след напрежение заради офанзива в Северна Сирия

          Красимир Попов -
          Турските власти в югоизточната провинция Мардин, граничеща със Сирия, обявиха 6-дневна забрана за обществени събирания след ескалация на напрежението, свързана с офанзива срещу кюрдски...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions