Германия няма възможност да предостави нови системи „Пейтриът“ на Украйна

Германия разполага с ограничена свобода на действие при предоставянето на допълнителни системи за противовъздушна отбрана на Украйна и не може да изпрати нови системи „Пейтриът“, тъй като самата тя се нуждае от тях. Това заяви министърът на отбраната на Германия Борис Писториус на съвместна пресконференция с литовския си колега Робертас Каунас в Берлин.
Той подчерта, че Германия вече е предоставила на Украйна повече от една трета от собствените си системи „Пейтриът“, което сериозно ограничава възможността за нови доставки в краткосрочен план.
Министърът изрази и съжаление, че в сравнение с други съюзници Берлин е направил „непропорционално голям принос“ в подкрепата на Киев именно в областта на противовъздушната отбрана.
Писториус отбеляза още, че Германия е единствената държава, която в момента доставя на Украйна системи „Ирис-Т“, като подчерта, че и те са в недостиг и не могат да бъдат предоставяни в неограничени количества.
Изявлението идва на фона на засиления натиск върху европейските държави да увеличат военната си помощ за Украйна, особено в областта на защитата от въздушни атаки, където ресурсите на съюзниците остават ограничени.
Германия разполага с ограничена свобода на действие при предоставянето на допълнителни системи за противовъздушна отбрана на Украйна и не може да изпрати нови системи „Пейтриът“, тъй като самата тя се нуждае от тях. Това заяви министърът на отбраната на Германия Борис Писториус на съвместна пресконференция с литовския си колега Робертас Каунас в Берлин.
Той подчерта, че Германия вече е предоставила на Украйна повече от една трета от собствените си системи „Пейтриът“, което сериозно ограничава възможността за нови доставки в краткосрочен план.
Министърът изрази и съжаление, че в сравнение с други съюзници Берлин е направил „непропорционално голям принос“ в подкрепата на Киев именно в областта на противовъздушната отбрана.
Писториус отбеляза още, че Германия е единствената държава, която в момента доставя на Украйна системи „Ирис-Т“, като подчерта, че и те са в недостиг и не могат да бъдат предоставяни в неограничени количества.
Изявлението идва на фона на засиления натиск върху европейските държави да увеличат военната си помощ за Украйна, особено в областта на защитата от въздушни атаки, където ресурсите на съюзниците остават ограничени.