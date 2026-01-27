Германия няма възможност да предостави нови системи „Пейтриът“ на Украйна

Германия разполага с ограничена свобода на действие при предоставянето на допълнителни системи за противовъздушна отбрана на Украйна и не може да изпрати нови системи „Пейтриът“, тъй като самата тя се нуждае от тях. Това заяви министърът на отбраната на Германия Борис Писториус на съвместна пресконференция с литовския си колега Робертас Каунас в Берлин.

„Не можем да направим повече, защото чакаме доставки на „Пейтриът", които да заменят вече дарените", заяви Писториус.

Той подчерта, че Германия вече е предоставила на Украйна повече от една трета от собствените си системи „Пейтриът“, което сериозно ограничава възможността за нови доставки в краткосрочен план.

Министърът изрази и съжаление, че в сравнение с други съюзници Берлин е направил „непропорционално голям принос“ в подкрепата на Киев именно в областта на противовъздушната отбрана.

Писториус отбеляза още, че Германия е единствената държава, която в момента доставя на Украйна системи „Ирис-Т“, като подчерта, че и те са в недостиг и не могат да бъдат предоставяни в неограничени количества.

Изявлението идва на фона на засиления натиск върху европейските държави да увеличат военната си помощ за Украйна, особено в областта на защитата от въздушни атаки, където ресурсите на съюзниците остават ограничени.