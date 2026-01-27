Голям пожар в Плевен изпепели автомобил и нанесе щети по апартаменти

Голям пожар избухна в Плевен, като при инцидента са унищожени лек автомобил, два скутера, както и част от дограмата на апартаментите, разположени над мястото на пожара.

Огънят е пламнал на улица „Бяло море“, като пламъците бързо са обхванали паркираното превозно средство и са засегнали фасадата на жилищната сграда. На място са били изпратени екипи на пожарната, които са овладели огъня и са предотвратили разрастването му към съседни апартаменти.

По първоначална информация няма пострадали хора. Причините за пожара се изясняват, като се проверяват всички възможни версии.

Сигналът е предизвикал сериозно напрежение сред живеещите в района, а щетите по сградата тепърва ще бъдат описвани.