Граничният патрул пренарежда присъствието си в Минеаполис

Висшият служител на Граничния патрул Грегъри Бовино и част от подчинените му агенти ще напуснат Минеаполис във вторник и ще се завърнат в съответните си сектори. Информацията беше съобщена от CNN, като решението на практика изтласква на заден план една от ключовите фигури в имиграционната кампания на администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп.

Развитието идва, след като президентът обяви, че изпраща т.нар. „граничен цар“ на Белия дом Том Хоман в Минеаполис след фаталната стрелба в събота, при която загина американски гражданин. От Белия дом потвърдиха, че именно Хоман се очаква да поеме управлението на операциите на Службата за имиграция и митнически контрол в града.

Междувременно Министерството на вътрешната сигурност на САЩ е ограничило достъпа на Бовино до профилите му в социалните мрежи с незабавен ефект. През уикенда той влезе в публични онлайн спорове със законодатели, като отговаряше на техни публикации в платформата X, свързани със стрелбата.

Официален представител на администрацията определи решението за напускането на Бовино като „взаимно“. В същото време част от агентите на Граничния патрул ще останат в Минеаполис.

Вътрешно напрежение около ролята на Бовино

По информация на високопоставен служител още в неделя следобед представители на администрацията са започнали обсъждания за изтеглянето на Грегъри Бовино от Минесота.

Ситуацията се е изострила допълнително, след като министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем нарече Алекс Прети „вътрешен терорист“ и го обвини, че е размахвал законно притежаваното си оръжие — твърдение, което не е било подкрепено с доказателства.

По време на брифинг в понеделник прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит се дистанцира от определението „вътрешен терорист“, като подчерта, че това не е позиция, лично заета от президента Тръмп. Тя не потвърди пряко, че Бовино напуска Минесота, но заяви, че Том Хоман ще бъде „основната точка за контакт на място в Минеаполис“, докато Бовино ще „продължи да ръководи“ операциите на агенцията на национално ниво.

По-късно говорителят на Министерството на вътрешната сигурност Триша Маклафлин написа в X, че Бовино „не е освободен от задълженията си“ и остава „ключова част от екипа на президента“.