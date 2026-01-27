НА ЖИВО
          Грипната обстановка в страната остава напрегната, Пловдив обяви епидемия

          27 януари 2026 | 10:35 370
          Снимка: БГНЕС
          Грипната обстановка в страната продължава да бъде усложнена, като в Пловдив вече е обявена грипна епидемия. От сряда в областта влизат в сила противоепидемични мерки, след като е отчетен рязък скок на заболеваемостта225 случая на 10 000 души население.

          В Бургас въведените мерки остават в сила до края на работната седмица, като здравните власти продължават да следят развитието на ситуацията.

          В редица други области заболеваемостта достига или надхвърля епидемичните стойности. До момента в предепидемична обстановка бяха София-област, Велико Търново, Русе и Смолян, като към тях вече се присъединяват Сливен, Търговище, Монтана и Плевен.

          На този фон в Варна учениците от днес се връщат в клас, след като грипната епидемия в областта беше отменена. Присъствено обучение вече е възстановено и за учениците в област Добрич, които се обучаваха седмица дистанционно.

