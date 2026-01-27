НА ЖИВО
          Хамас настоява полицаите му да бъдат включени в новата администрация на Газа

          27 януари 2026 | 20:43 20
          Снимка: БГНЕС
          „Хамас“ се стреми да включи около 10 000 свои полицаи в нова палестинска администрация за Ивицата Газа, която се планира да бъде подкрепяна от Съединените щати – искане, което почти сигурно ще срещне остра съпротива от страна на Израел, съобщава The Times of Israel.

          Според израелската позиция всички структури на Хамас, включително полицията и вътрешните сили за сигурност, са неразделна част от терористичната организация и не подлежат на разграничение от нейното военно крило.

          След примирието от октомври, договорено с посредничеството на Доналд Тръмп, Хамас запазва контрол над малко под половината от Ивицата Газа. Споразумението обвързва по-нататъшното изтегляне на израелските войски с отказа на Хамас от въоръжените му структури.

          Планът от 20 точки за прекратяване на войната, който вече е във втора фаза, предвижда управлението на Газа да бъде поето от Националния комитет за администрацията на Газа (NCAG) – технократичен палестински орган под надзора на САЩ, в който Хамас формално не трябва да участва.

          В писмо от 25 януари управляваното от Хамас правителство в Газа е призовало над 40 000 държавни служители и представители на силите за сигурност да съдействат на NCAG. В същото време те са били уверени, че ръководството на групировката работи за включването им в новата управленска структура.

          По данни на четири източника, запознати с процеса, това включва и приблизително 10-хилядната полицейска сила на Хамас – информация, която досега не е била публично оповестявана. Част от тези полицаи вече патрулират в райони на Газа, докато движението възстановява контрола си там. Силите са въоръжени, а служителите често носят униформи и действат като част от вътрешната система за сигурност.

          Остава неясно дали Израел би приел подобно развитие. Йерусалим многократно е заявявал, че категорично отхвърля всякаква роля на Хамас в бъдещото управление на Газа – включително чрез цивилни или полицейски структури.

          Израелските власти подчертават, че в миналото част от служителите на полицията на Хамас са били и членове на военното му крило. Според Израелските отбранителни сили, полицаи и представители на вътрешните сили за сигурност на Хамас са участвали пряко в терористичната атака от 7 октомври 2023 г., заедно с бойци от въоръженото крило на групировката.

          По време на войната Израел нееднократно е нанасял удари срещу висши командири и членове както на вътрешните сили за сигурност, така и на политическото ръководство на Хамас, като поддържа тезата, че няма „цивилно“ крило, отделено от терористичната дейност на организацията.

