      вторник, 27.01.26
          Начало

          И Австрия планира забрана на социалните мрежи за деца

          27 януари 2026 | 12:41
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Австрия иска да последва примера на Австралия и да въведе забрана за социалните мрежи за лица под 14 години, предаде австрийската агенция АПА.

          Държавният секретар Александър Прьол съобщи днес в телевизионното предаване „О1 Моргенжурнал“ (Ö1-Morgenjournal), че забраната трябва да влезе в сила още с началото на новата учебна година, уточнява БТА.

          В момента вече се проучва как може да изглежда техническото решение, за да може мярката да бъде въведена до есента на 2026 г., каза Прьол.

          Като първа стъпка сега трябва да се съберат експерти с участието на партиите, които да работят в детайли по концепцията. По отношение на техническите възможности Прьол подчерта, че „естествено може да се погледне към Австралия“.

          Там отговорността е възложена на платформите по отношение на въведената от миналия декември възрастова граница от 16 години за използване на социални мрежи.

          „Това може да бъде един от вариантите“, каза държавният секретар.

          Съпротива срещу това засега идва от коалиционния партньор НЕОС.

          „Ние категорично отхвърляме австралийския модел“, заяви тяхната говорителка по медийните въпроси Хенрике Брандщьотер. „Виждаме в САЩ какво се случва, когато технологични олигарси събират данни, а след това политиката ги използва като оръжие срещу гражданите“, добави тя.

          Тя заяви, че иска да се изчака надграждане на програмата ID-Austria в рамките на ЕС. Това обаче ще бъде възможно едва през 2027 г.

          Още на срещата си на върха в края на октомври държавните и правителствените ръководители на ЕС се изказаха в подкрепа на възрастови ограничения и в декларация, приета тогава, те подчертаваха, че е важно непълнолетните да бъдат защитени в дигиталното пространство, включително чрез минимална възраст за достъп до социални мрежи.

