      вторник, 27.01.26
          Илиян Василев: Служебен премиер ще е или Гюров, или Главчев

          27 януари 2026 | 15:02
          Снимка: БГНЕС
          Дипломатът Илиян Василев заяви, че следващият служебен министър-председател най-вероятно ще бъде или Димитър Гюров, или Димитър Главчев, като процесът по избора трябва да следва стриктно конституционната процедура.

          Василев постави под съмнение мотивите на правителството за участието на България в т.нар. Съвет за мир, иницииран от текущия президент на САЩ Доналд Тръмп. По думите му става въпрос за стратегическо пренасочване към привилегировани отношения със САЩ за сметка на ЕС, което изисква сериозен парламентарен дебат.

          „Народното събрание е длъжно да разнищи това решение и да покани премиера и външния министър, за да станат ясни мотивите за едно толкова важно и при това засекретено решение“, подчерта Василев.

          Според него именно секретността около участието издава вътрешни политически мотиви. Той посочи, че реалната власт в момента е съсредоточена около Бойко Борисов и Делян Пеевски, а търсенето на политическо покритие чрез Тръмп идва в момент на напрежение между САЩ и ЕС.

          Василев отбеляза, че Пеевски има сериозен интерес да излезе от санкционния режим „Магнитски“, а подобни международни платформи се използват за осигуряване на привилегирован достъп до американския президент.

          Той очерта и три ключови икономически и геополитически причини, поради които управляващите търсят подобно политическо сближаване:

          Първата е свързана със сделката за активите на „Лукойл“ в България – стратегическа компания, около която, по думите му, старите схеми не са били засегнати, а сроковете за временните решения изтичат в края на февруари.

          Втората причина засяга проекта за Седми и Осми блок на АЕЦ „Козлодуй“, като Василев предупреди, че ЕС вече разполага с инструмент за защита срещу външна принуда. При активирането му проектът с реакторите може да бъде окончателно блокиран.

          Третият ключов фактор е природният газ. Василев припомни, че ЕС е обявил край на вноса на руски тръбен газ от 30 септември 2027 г., а българската газова геополитика остава силно зависима от руски интереси.

          „Единствената опция остава газ през Турция като ребрандиран микс. Всички радари на Европейската комисия в момента са насочени към България“, заяви той, като добави, че за тази схема е необходимо политическо покровителство на най-високо ниво.

          По думите на Василев никой не влиза в този Съвет за мир, за да върши реална работа, а за да използва формата като платформа за директен контакт с Доналд Тръмп, без необходимост от ратификация от Народното събрание.

          Коментирайки процедурата за назначаване на служебен премиер, Василев отбеляза, че Илияна Йотова настоява за придържане към устава и консултациите, като това дава време на Румен Радев да се организира политически.

          „Или ще бъде Гюров, или някой от класическите фигури на ГЕРБ, като Главчев. Но този път трябва да бъде извървян“, каза Василев.

          В заключение той обобщи, че ключовият фактор в следващия период ще бъде дали протестната енергия ще се превърне в по-висока избирателна активност, което може да промени съществено политическата картина в страната.

