НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Илияна Йотова прие Рая Назарян на „Дондуков 2“ (ВИДЕО)

          27 януари 2026 | 11:11 1530
          Снимка: Facebook
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Илияна Йотова започна днес консултациите за назначаване на служебен министър-председател. Процедурата стартира с среща в президентската институция на „Дондуков 2“.

          - Реклама -
          Консултациите за служебен кабинет започват Консултациите за служебен кабинет започват

          За първия разговор е поканена председателят на Народното събрание Рая Назарян, която пристигна в президентството по-рано през деня.

          Назарян беше посрещната лично от президента, съобщи репортер на Евроком.

          Илияна Йотова започна днес консултациите за назначаване на служебен министър-председател. Процедурата стартира с среща в президентската институция на „Дондуков 2“.

          - Реклама -
          Консултациите за служебен кабинет започват Консултациите за служебен кабинет започват

          За първия разговор е поканена председателят на Народното събрание Рая Назарян, която пристигна в президентството по-рано през деня.

          Назарян беше посрещната лично от президента, съобщи репортер на Евроком.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Uncategorized

          Корнелия Нинова: „Непокорна България“ влиза в изборите с идея за радикална промяна

          Дамяна Караджова -
          Лидерът на Непокорна България Корнелия Нинова потвърди в студиото на предаването Твоят ден
          България

          Какво каза Рая Назарян след срещата с Йотова (на живо)

          Катя Илиева -
          Председателят на парламента Рая Назарян се срещна с държавния глава Илияна Йотова на "Дондуков" 2. Срещата им приключи преди минути. Какво каза Назарян за...
          Общество

          Владимир Иванов: 67% от левовата наличност вече е прибрана, преходът към еврото върви спокойно

          Пламена Ганева -
          Процесът по изземване на левовете от обращение напредва прогресивно и без напрежение, като 67% от левовата наличност вече е прибрана в Българската народна банка....
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions