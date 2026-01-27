Илияна Йотова прие Рая Назарян на „Дондуков 2“ (ВИДЕО)

Илияна Йотова започна днес консултациите за назначаване на служебен министър-председател. Процедурата стартира с среща в президентската институция на „Дондуков 2“.

За първия разговор е поканена председателят на Народното събрание Рая Назарян, която пристигна в президентството по-рано през деня.

Назарян беше посрещната лично от президента, съобщи репортер на Евроком.