Има ли кой да я спре? Сабаленка гази по пътя към полуфиналите

Арина Сабаленка продължава безкомпромисния си поход на Australian Open. Световната №1 се класира за полуфиналите на турнира за четвърта поредна година, след като разби 18-годишната Ива Йович с 6-3, 6-0.

Двубоят се проведе при екстремни условия – 38-градусова жега в Мелбърн, но това по никакъв начин не повлия на беларускинята. Сабаленка демонстрира мощ, стабилност и отлична физическа подготовка, като не остави шансове на младата си съперничка.

След срещата световната №1 изрази задоволство от представянето си и подчерта, че е щастлива от победите над тенисистки от новото поколение. Преди Йович, тя отстрани и Виктория Мбоко.

„Изобщо не гледайте резултата. Не беше никак лесно. Тя е млада и изключително талантлива тенисистка. Много съм доволна от победата в два сета и от нивото, което показах днес“ – каза Сабаленка.

Беларускинята остава непобедена от началото на сезона с баланс 10 победи и 0 загуби. В битка за място на финала тя ще се изправи срещу победителката от мача между Коко Гоф и Елина Свитолина.