Инцидент по жп линия в Гърция: дърво се стовари върху влак

Дърво е паднало тази сутрин върху движещ се влак на полуостров Пелопонес в Гърция, съобщава местен информационен сайт. При инцидента е пострадал машинистът на композицията.
Влакът е пътувал по линията Пиргос – Катаколо, когато голям бор се е стоварил върху предната част на мотрисата. При удара машинистът е бил ранен, а по влака са нанесени материални щети.
На мястото са изпратени екипи на противопожарната служба, които са отстранили падналото дърво и са обезопасили железопътната линия. Пострадалият машинист е откаран в болница в Пиргос с частен автомобил.
