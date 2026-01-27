Инцидент по жп линия в Гърция: дърво се стовари върху влак

Дърво е паднало тази сутрин върху движещ се влак на полуостров Пелопонес в Гърция, съобщава местен информационен сайт. При инцидента е пострадал машинистът на композицията.

Влакът е пътувал по линията Пиргос – Катаколо, когато голям бор се е стоварил върху предната част на мотрисата. При удара машинистът е бил ранен, а по влака са нанесени материални щети.

На мястото са изпратени екипи на противопожарната служба, които са отстранили падналото дърво и са обезопасили железопътната линия. Пострадалият машинист е откаран в болница в Пиргос с частен автомобил.