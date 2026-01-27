НА ЖИВО
          Иран заплаши съседите си с „враждебен статут“ при атака от тяхна територия

          27 януари 2026 | 22:26 130
          СНИМКА: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Съседните държави ще бъдат „считани за враждебни“, ако тяхна територия бъде използвана за нападение срещу Иран. Това предупреди представител на Корпус на гвардейците на Ислямската революция на фона на засиленото американско военно присъствие в региона.

          Изявлението беше направено, след като американска самолетоносачна ударна група пристигна във водите на Близкия изток, което допълнително изостри напрежението между Техеран и Вашингтон.

          „Съседните държави са наши приятели, но ако тяхната земя, въздушно пространство или води бъдат използвани срещу Иран, те ще бъдат считани за враждебни“, заяви Мохамад Акбарзаде, политически заместник на военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, цитиран от Fars.

          Предупреждението идва на фона на ескалиращата конфронтация между Иран и Съединените щати, след като Вашингтон разположи допълнителни военноморски и военновъздушни сили в региона и не изключи използването на военна сила в отговор на вътрешните репресии в Иран и регионалните действия на Техеран.

          Иранските власти неколкократно са заявявали, че ще отговорят „решително и незабавно“ на всяка атака, независимо дали тя е пряка или осъществена чрез територията на трети държави.

