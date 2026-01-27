Ивайло Калфин: Надявам се протестите да прелеят във висока избирателна активност

Надявам се протестите да прелеят във висока избирателна активност, защото иначе са били безсмислени. Протестите постигнаха много и свалиха правителството.

Ако не излязат повече хора да гласуват, целият този успех ще бъде похарчен, каза пред БНР бившият външен министър Ивайло Калфин, изпълнителен директор на Фондация за подобряване на условията на труд.

Според него от поведението на Радев и формацията му зависи доколко ще привлече хора, които биха му стигнали за мнозинство:

„Трудно постижимо е мнозинство и трябва да знаят, че ще трябва да се направи коалиция. Избирателят подрежда партиите и тяхна отговорност е да създадат коалиция с много ясна програма. Това досега нито веднъж не го направиха коалиционните правителства.“

Неговите очаквания за предизборната кампания са, че тя ще бъде гарнирана с лични нападки и обиди, защото обществото е разделено. „Отдавна не виждам състезание на алтернативи и идеи“, аргументира се Калфин.

„Ще видим как ще си направи листите Румен Радев и после структурите. Няма как да не бъде партия, преди или след изборите. По-важно е да чуем неговите идеи за управлението на страната.

Позиционирането му за мен остава загадка. Управлението на държавата не може да бъде само корупцията, има външна, социална, екологична политика и ми се ще да чуя какви са вижданията му. Но не на тема лозунг, а на конкретни решения.

Там е тънкото място, какъв електорат ще търси – националистически или по-центристки. До голяма степен зависи как ще си постави тезите и ще се види с кой ще се конкурира на изборите“, сподели мнението си Калфин.

Той коментира и участието на България в Съвета за мир на Тръмп и посочи, че без ратификация в НС няма да влезе в сила.

„Ще бъде проблемна ратификацията. Не виждам основания да се присъединим в частна инициатива на Тръмп“, каза той.

И посочи, че не вижда български интерес в Съвета за мир. „А щом няма, очевидно е имало някакъв натиск“, смята Калфин.