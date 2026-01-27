НА ЖИВО
          Иво Христов: Радев трябва да предлага практични решения, конституционната реформа бетонира олигархията

          27 януари 2026 | 11:31
          Сподели
          Конституционните промени в България не само са нарушили институционалния баланс, но и са гарантирали трайното влияние на олигархични кръгове върху управлението на страната.

          Тази теза изрази бившият началник на кабинета на президента Румен Радев – Иво Христов, в ефира на предаването „Опорни хора“ по Bulgaria ON AIR. Според него политическата ситуация в момента поставя гражданите в ситуация на безизходица дори при масови протести.

          Христов направи задълбочен анализ на ефектите от прекрояването на основния закон, като акцентира върху механизма за назначаване на служебните кабинети. Той подчерта, че промените са отнели възможността на обществото да разчита на независим арбитър по време на политически кризи.

          Конституционната реформа наруши не просто баланса между институциите, а осигури постоянния контрол на олигархията над всички управленски процеси в България“, заяви категорично Иво Христов пред водещата Ганиела Ангелова.

          Анализаторът обясни, че в миналото, ако гражданите са успявали да свалят правителство чрез уличен натиск, те са имали надеждата, че президентът ще назначе служебен кабинет, който да организира честен вот. Новата реалност обаче е различна.

          Сега вече е ясно, че и служебното правителство се назначава от същите среди, които са били свалени с протестите. Тоест, на какво може да се надява гражданинът? На относително честни избори“, коментира Христов.

          По отношение на политическото бъдеще на президента Румен Радев и потенциалния му нов проект, бившият началник на кабинета му изрази мнение, че идеологическото етикиране би било грешка. Според него разделението на „ляво“ и „дясно“ в световен мащаб е загубило своята яснота, а в българския контекст през последните три десетилетия тези понятия често носят дори обратен смисъл.

          „Едно позициониране по тази ос може само да обърка хората“, предупреди той.

          Христов е убеден, че успешният подход не минава през абстрактни идеологии, а през прагматизъм. Той посъветва държавния глава и екипа му да се фокусират върху конкретните проблеми на хората.

          Що се отнася до самия подход, считам, че Радев и формацията му трябва да дават практични решения на реалните проблеми в момента, без оглед на това дали са леви, или десни решенията, без това да е някакво предусловие, без да са идеологически обременени с някакви ценности, които са размити“, посочи анализаторът.

          В края на разговора Иво Христов отправи остра критика към част от политическия елит, наричайки ги иронично „патентовани демократи“. Той постави под съмнение искреността на техните демократични убеждения, визирайки отношението им към пряката демокрация и свободата на словото.

          Знаете колко струват демократичните ценности на патентованите български демократи – те са толкова демократи, че отказват референдум. Толкова демократи, че пледират за цензура. Това представлява българската политическа сцена в момента“, обобщи Христов.

