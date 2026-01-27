Йотова започва консултации с БНБ за служебен премиер

В сряда президентът Илияна Йотова ще се срещне с ръководството на Българската народна банка в рамките на консултациите за съставяне на служебно правителство, предаде репортер на БГНЕС.

Разговорите с управителя и подуправителите на БНБ ще се проведат между 11:00 и 14:30 ч. В президентството ще бъдат Димитър Радев, Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.

Във вторник Йотова проведе среща с председателя на Народното събрание Рая Назарян. След разговора Назарян заяви, че са били обсъдени ключовите приоритети пред бъдещия служебен кабинет, както и профилът на служебния министър-председател и вътрешния министър.

„Президентът има огромната задача да направи своята преценка кой най-добре ще оправдае очакванията на обществото. Едно политическо лице не бива да бъде служебен премиер“, подчерта Назарян.

По думите ѝ, дори председателят на парламента да е добре подготвен, заемането на поста служебен премиер би породило съмнения за намеса в изборния процес. Тя допълни още, че 29 март очевидно не може да бъде дата за предсрочните избори.

Консултациите продължават и в четвъртък, когато в президентството ще бъдат ръководството на институцията на Омбудсман на Република България – Велислава Делчева и заместникът ѝ Мария Филипова.

В петък държавният глава ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата – Димитър Главчев, Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

От датата на подписване на указа за назначаване на служебното правителство ще зависи и графикът за предсрочните парламентарни избори, които президентът трябва да насрочи до два месеца след съставянето на служебния кабинет.