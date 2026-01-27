НА ЖИВО
      вторник, 27.01.26
          България

          Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)

          27 януари 2026 | 11:38
          Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)
          Какво каза Рая Назарян след срещата с Йотова (на живо)
          Председателят на парламента Рая Назарян е отказала да е служебен премиер. Това стана ясно след срещата й с държавния глава Илияна Йотова на „Дондуков 2“ .

          „Който и да е служебният премиер, винаги ще има съмнения дали едни предсрочни парламентарни избори са били честни„, мотивира се Назарян пред журналистите, които я чакаха на излизане пред сградата.

          Тя уточни, че изборите няма да са на 29 март. На въпрос дали е възможно датата да е 19 април тя уточни: „Към момента няма яснота коя е датата. Нямам потвърждение, че предсрочни парламентарни избори може да има на 19 април“.

          Очаква се днес да стане ясно кога ще са следващите срещи на Илияна Йотова с останалите потенциални служебни министри от т. нар. „домова книга“. Те са общо 10 на брой. Още двама дадоха предварителна заявка, че ще откажат. Това са Димитър Радев – шеф на БНБ и Велислава Делчева – омбусман.

