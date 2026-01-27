НА ЖИВО
          Канада даде условно одобрение „Маринленд“ да продаде 30 белуги на паркове в САЩ

          27 януари 2026 | 03:01 200
          Снимка: ABC News
          В понеделник канадското федерално правителство даде условно одобрение на Маринленд да продаде своите 30 застрашени белуги на паркове в Съединени щати, след като по-рано отхвърли план за износ на животните в Китай.

          „Маринленд“ – някога доходоносна туристическа атракция край Ниагарски водопад – заяви, че е в тежко финансово състояние и вече не може да си позволи грижите за китовете. От парка предупредиха, че ако не бъде намерен нов дом за животните, може да се стигне дори до евтаназия.

          Съоръжението е обект на сериозни противоречия от години. По данни на The Canadian Press от 2019 г. насам са починали 20 животни, включително 19 белуги. Паркът, който в момента е затворен за посетители, смяташе, че е намерил изход от кризата през миналата година, когато предложи продажба на китовете на Chimelong Ocean Kingdom – луксозен тематичен парк в Китай.

          Този план беше отхвърлен от канадския министър на риболова Джоан Томпсън, която заяви, че подобен трансфер би увековечил експлоатацията на китовете. Миналата седмица „Маринленд“ е представил ново предложение – този път за продажба на 30-те белуги на различни паркове в САЩ.

          „Днес се срещнах с Marineland относно предложението им за износ на останалите китове към съоръжения в САЩ. Предоставих условно одобрение“, заяви Томпсън, като уточни, че окончателните разрешителни ще бъдат издадени след предоставяне на допълнителна информация от страна на парка.

          От „Маринленд“ твърдят, че всички смъртни случаи на белуги са били вследствие на естествени причини. Въпреки това служители по хуманното отношение към животните от провинция Онтарио водят разследвания срещу парка вече няколко години, като случаят продължава да предизвиква силен обществен и международен отзвук.

          - Реклама -

