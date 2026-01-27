НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Европа Политика

          Киър Стармър с „Топ Гън“ шега към Макрон и разкрития за личните обаждания на Тръмп

          27 януари 2026
          Британският министър-председател Киър Стармър показа непозната досега страна от характера си, оставяйки настрана строгия политически етикет. По време на участието си в подкаста на популярния комик Мат Форде, премиерът демонстрира чувство за хумор, насочено към френския президент Еманюел Макрон, и сподели любопитни детайли за комуникацията си с Доналд Тръмп.

          По време на записа, на Стармър бяха подадени авиаторски слънчеви очила – модел, сходен с този, който френският държавен глава носеше на Световния икономически форум в Давос миналата седмица. Макрон бе принуден да използва аксесоара поради здравословен проблем с очите, но това не спря британския премиер да се включи в шегата. Стармър сложи очилата и с усмивка се обърна към публиката с краткото: „Бонжур“.

          Закачката продължи и в социалните мрежи. В официалния профил на премиера в TikTok бе публикуван клип от случката с директно послание към Макрон: „Talk to me, Goose“ – култова реплика от филма „Top Gun“ с Том Круз от 1986 година.

          В разговор с водещия, Стармър шеговито обясни, че би обмислил да носи подобни очила на международни срещи, но уточни, че за работата си в парламента все пак ще се нуждае от своите обичайни диоптрични очила.

          Стилът на френския президент в Давос предизвика широк отзвук сред световните лидери. Доналд Тръмп също не пропусна да коментира необичайния вид на Макрон по време на своя реч на форума. „Видях го вчера с тези прекрасни очила. Какво по дяволите се случи?“ – попита риторично Тръмп.

          Покрай шеговития тон, британският премиер разкри интересни подробности за неформалния си контакт с Доналд Тръмп. Оказа се, че американският политик предпочита да звъни директно на личния мобилен телефон на Стармър, пренебрегвайки официалните дипломатически канали и протоколи.

          Стармър разказа за конкретен случай, илюстриращ тази директна връзка: „Веднъж бях в апартамента с децата, чистех масата след вечеря, а телефонът звънна, беше Доналд на телефона“.

          Обажданията обаче не винаги са в най-подходящия момент. „Друг път, бих казал, доста неудобно, по средата на мача Арсенал – ПСЖ“, сподели премиерът, намеквайки за страстта си към английския футбол, която очевидно е по-важна от дипломатическите разговори в напрегнати моменти от мача.

          В края на разговора тонът премина към сериозните геополитически теми. Стармър защити решението си да осъществи ключова визита в Китай тази седмица. Това е първото посещение на британски премиер в азиатската страна от 2018 година насам, което подчертава стремежа на Лондон да възстанови диалога с Пекин.

          „Ако си лидер на международната сцена, трябва да се занимаваш с който и да е лидер в друга страна. Толкова е просто“, категоричен бе Стармър относно дипломатическата си стратегия.

